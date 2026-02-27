Bizkaia
Ortuellako kiroldegia itxi dute gimnasioko estalkiaren zati bat hondoratu ostean

Sabaiaren kolapsoaren ondorioz, udal gimnasioa eta atletismo-pista itxi behar izan dituzte, baina ez da inor zauritu.

EITB

Ortuellako udal kiroldegian, gimnasioaren inguruan, estalkiaren zati bat erori da, eta, hori dela eta, kirol-instalazioak itxi behar izan dituzte. Atletismoko pista ere itxi dute, esparru osoaren segurtasuna bermatu arte.

Egiturako habe nagusietako bat hautsi eta hondatu da. Lehen balorazioen arabera, pieza "erdira" puskatu da, eta, ondorioz, sabaiaren zati bat erasandako eremuaren gainera erori da.

Kalte materialak gorabehera, ez da kalte pertsonalik izan. Gainbeheraren itxura gorabehera, ez da kalte pertsonalik gertatu. Gertakariaren unean, hiru erabiltzaile zeuden eraikinaren barruan, eta horietako batek azaldu duenez, dena oso azkar gertatu da, "segundo gutxiren buruan". Azaldu du nola hasi diren nabaritzen teilatutik ur eta hartxintxar pixka bat erortzen, eta, "leherketa" baten ondoren, erdiko habea apurtu dela.

Udalak gunea inguratu eta azterketa teknikoa agindu du, kalteak zenbaterainokoak diren aztertu eta egin beharrekoak zehazteko.

