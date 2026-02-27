Bizkaia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Se derrumba parte de la cubierta del polideportivo de Ortuella

El colapso del techo ha obligado a cerrar el gimnasio municipal y la pista de atletismo, aunque no se han registrado heridos.
Euskaraz irakurri: Ortuellako kiroldegiko estalkiaren zati bat erori da
author image

EITB

Última actualización

El polideportivo municipal de Ortuella ha sufrido el derrumbe parcial de la cubierta en la zona del gimnasio, un incidente que ha provocado el cierre inmediato de las instalaciones deportivas. La pista de atletismo permanecerá también clausurada de manera preventiva hasta que se garantice la seguridad del recinto.

El suceso se ha producido al partirse una de las vigas principales de la estructura. Según las primeras valoraciones, la pieza se ha fracturado "a la mitad", lo que ha desencadenado la caída de parte del techo sobre el área afectada.

A pesar de la aparatosidad del desplome, no se han producido daños personales. En el momento del incidente, tres usuarios se encontraban dentro del edificio, y uno de ellos ha explicado que todo ha sido muy rápido, “de cuestión de segundos”. Explica cómo han empezado a notar cómo empezaba a caer un poco de agua y gravilla, y tras “una explosión”, ha partido la viga central.  

El Ayuntamiento ha acordonado el espacio y ha iniciado una revisión técnica para evaluar el alcance de los desperfectos y determinar las actuaciones necesarias. 

Ortuella Bizkaia Sociedad

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Planta de Petronor en Muskiz (Bizkaia) REMITIDA / HANDOUT por PETRONOR Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 14/7/2025
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El benceno, líquido volátil en la gasolina, no supone riesgo salvo en "exposiciones prolongadas"

El profesor e investigador en el Departamento de Química Analítica de la EHU Néstor Etxebarria considera "adecuadas" las recomendaciones de permanecer en espacios interiores cerrados y mantener puertas y ventanas cerradas, si bien, señala que "en la medida en que el foco esté controlado y que no exista un riesgo continuo de que la fuga se mantenga, no es una situación alarmante".
Cargar más
Publicidad
X