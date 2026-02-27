Se derrumba parte de la cubierta del polideportivo de Ortuella
El polideportivo municipal de Ortuella ha sufrido el derrumbe parcial de la cubierta en la zona del gimnasio, un incidente que ha provocado el cierre inmediato de las instalaciones deportivas. La pista de atletismo permanecerá también clausurada de manera preventiva hasta que se garantice la seguridad del recinto.
El suceso se ha producido al partirse una de las vigas principales de la estructura. Según las primeras valoraciones, la pieza se ha fracturado "a la mitad", lo que ha desencadenado la caída de parte del techo sobre el área afectada.
A pesar de la aparatosidad del desplome, no se han producido daños personales. En el momento del incidente, tres usuarios se encontraban dentro del edificio, y uno de ellos ha explicado que todo ha sido muy rápido, “de cuestión de segundos”. Explica cómo han empezado a notar cómo empezaba a caer un poco de agua y gravilla, y tras “una explosión”, ha partido la viga central.
El Ayuntamiento ha acordonado el espacio y ha iniciado una revisión técnica para evaluar el alcance de los desperfectos y determinar las actuaciones necesarias.
