El Ararteko critica que la ley de festejos taurinos no evalúa su impacto en menores

El Ararteko ha criticado que la proposición de ley de regulación de los festejos taurinos tradicionales en la CAV no incluye un informe de evaluación de impacto en menores.

Así lo ha explicado la responsable de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko, Elena Ayarza, en una comisión en el Parlamento Vasco para hacer aportaciones a esta norma que busca regular los "festejos taurinos de fomento" para garantizar su continuidad como parte del "extenso patrimonio cultural inmaterial de la CAV".

Se trata de festejos como la 'sokamuturra', los recortadores o los encierros, siempre que estén dirigidos a menores de 16 años, pueden participar con una autorización escrita de sus tutores. Si tienen menos de 14 años deben acceder acompañados por adultos, no pueden tomar parte activa.

Ha recordado que la ONU estableció en 2013 que para garantizar el bien superior del menor se debe incluir siempre una valoración con las repercusiones positivas y negativas en este colectivo. Así está ya recogido en las leyes estatal y vasca de infancia y también en los proyectos de ley del Gobierno Vasco con incidencia en la infancia y la adolescencia.

Sin embargo, ha advertido, ese informe de evaluación no está en la proposición de ley sobre festejos taurinos. Esto se debe a que el texto se ha tramitado como una proposición de ley de grupos parlamentarios, además de urgencia.

Es un "problema" que, por tanto, puede darse en todas las proposiciones de ley, ha advertido Ayarza, que ha sugerido que en el caso concreto de esta norma la evaluación se haga, por ejemplo, mediante la comparecencia en el Parlamento de expertos en el impacto que puede tener la asistencia a festejos taurinos en niños de 3 o 5 años.

En esa misma comisión, ha comparecido portavoz de la asociación animalista Sokamuturra Ez, Nerea Landa. Ha presentado "informes científicos" que evidencian que los becerros expuestos en estos festejos pueden llegar a sentir dolor, miedo y angustia. Los elementos "estresantes" para el animal se manifiestan en intentos de escape del recinto, mugidos insistentes, ojos muy abiertos, jadeo intenso, o aleteo de orejas.

El representante de la asociación de festejos taurinos Euskal Zezenzale Elkartea, Aitor Calvo, ha admitido que estos animales tienen "cierto estrés" y pueden sufrir algún daño.

Sin embargo, ha explicado que viven en libertad durante 20 años y que al año "trabajan" 25 horas, lo que incluye el transporte para 5 o 6 salidas de entre 5 a 10 minutos cada una.

Se ha mostrado asimismo convencido de que estas actividades acercan el mundo rural a los chavales y les enseñan valores de respeto al animal. Pueden servir, además, para favorecer el relevo generacional en el primer sector, según ha dicho.