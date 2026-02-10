Arartekoak kritikatu du zezenketen legeak ez dituela adingabeengan sortzen dituen eraginak kontuan hartzen
Arauak sokamuturra, errekortariak edo entzierroak bezalako ospakizunei buruz dihardu, betiere 16 urtetik beherakoentzat badira eta tutoreen baimena behar badute.
Arartekoak kritikatu egin du EAEko zezen-jaiak arautzeko lege-proposamena, ez duelako adingabeengan duen eragina ebaluatzeko txostenik jasotzen.
Hala azaldu du Elena Ayarza Arartekoaren Haur eta Nerabeen Bulegoko arduradunak Eusko Legebiltzarreko batzorde batean, "sustapeneko zezen-jaiak" arautu nahi dituen arau horri ekarpenak egiteko, "EAEko kultura-ondare material zabalaren parte" izaten jarraituko dutela bermatzeko.
Sokamuturretan, errekortarietan edo entzierroetan, 16 urtetik beherakoek tutoreen idatzizko baimenarekin parte har dezakete. 14 urte baino gutxiago duten neska-mutilak ospakizun horiek egiten dituzten lekuetara sartu ahal izango dira, baina betiere heldu batek lagunduta, eta ezin izango dute aktiboki parte hartu.
Ayarzak gogoratu du NBEk 2013an ezarri zuela adingabearen ondasun gorena bermatzeko beti sartu behar dela kolektibo horretan eragin positiboak eta negatiboak dituen balorazio bat. Horrela jasota dago jada EAEko haurren legeetan, bai eta haurtzaroan eta nerabezaroan eragina duten Eusko Jaurlaritzaren lege-proiektuetan ere.
Hala ere, ohartarazi duenez, ebaluazio txosten hori ez dago zezenketei buruzko lege-proposamenean. Izan ere, testua legebiltzar-taldeen premiazko lege-proposamen gisa izapidetu da. Ondorioz, "arazo " hori lege-proposamen guztietan gerta daitekeela ohartarazi du Ayarzak. Hala, arau horren kasuan ebaluazioa 3 edo 5 urteko haurrak zezenketetara joateak horiengan izan dezakeen eraginari buruzko adituen agerraldiaren bidez egitea iradoki du.
Batzorde horretan bertan, Sokamuturra Ez elkarte animalistako bozeramaile den Nerea Landak "txosten zientifikoak" aurkeztu ditu. Horietan agerian uzten dira, jai horietan, bigantxek mina, beldurra eta larritasuna senti ditzaketela eta, horien erakusgarri direla, hala nola plazatik ihes egiteko saiakerak, marru etengabeak, begi oso irekiak, arnasestuak edota belarrien hegakadak.
Aitor Calvo Euskal Zezenzale Elkarteko ordezkariak onartu du animalia horiek "nolabaiteko estresa" jasan dezaketela uneren batean. Hala ere, azaldu du 20 urtez aske bizi direla eta urtean 25 orduz "lan" egiten dutela soilik; 5-6 irteera, bakoitza 5-10 minutukoa.
Era berean, ziur agertu da jarduera horiek gazteak landa-mundura hurbiltzen dituztela eta animaliarekiko errespetu-balioak irakasten dizkietela. Gainera, lehen sektorean belaunaldien arteko erreleboa bultzatzeko balio dutela esan du.
Zure interesekoa izan daiteke
Yala Nafarroak otsailaren 21ean kalera irteteko deia egin du Palestina ahaztu ez dadin
Manifestazioa 17:00etan egingo dute, Iruñean, Israelgo Estatuaren zigorgabetasuna salatzeko. Egun horretan Osasunaren eta Real Madrilen partidara joango diren zaleek ere manisfestaziora joateko aukera izango dutela azpimarratu du elkarteak.
Elisa Mouliaak aurrera jarraituko du Errejonen aurkako akusazioarekin, eta laguntza eskatu die beste biktimei
Aktorearen hitzetan "arbuiagarria da" Fiskaltzak diputatu ohiaren absoluzioa eskatu izana, Mouliaak auzitik irtetea erabaki ostean. Azaldu duenez, hamar hilabetez egon da Errejonek "jazarri, umiliatu eta inbaditu" zuela "frogatzen". Errejonen beste biktima batzuei auzian "gutxienez modu anonimoan" agertzeko eskatu die.
Euskadiko biztanleen % 10,2 atzerritar nazionalitatekoak dira eta % 14 atzerrian jaioak
Zehazki, iazko urtarrilean 226.367 biztanlek zuten atzerritar nazionalitatea Euskadin, hau da, biztanleria osoaren % 10,2; 2024ko urtarrilean baino hiru hamarren gehiago, eta Espainiako Estatuko % 14,1eko batezbestekoaren azpitik.
35 urteko preso bat hil da Arabako espetxean
Espetxeetako egoera salatzeko, elkarretaratzea deitu du Salhaketa elkarteak datorren ostiralerako, 12:30ean, Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan.
Errejonek ez du ahozko epaiketaren hasieraren jakinarazpena jasoko, Mouliaak salaketa erretiratu ote duen argitu arte
Elisa Mouliaak agerraldia egingo du gaur, asteartea, eguerdian, "akusazio partikularrak jarraituko duen ala ez iragartzeko". Alfredo Arrien abokatuarekin batera agertuko da kazetarien aurrean, atzo bertan "zer erabaki hartu aztertzen" ari zela jakinarazi ostean.
Gizon bat ikertzen ari dira, Beran, semearen eskola-autobuseko gidariari eraso egiteagatik
Antza denez, adingabea lo geratu zen autobusean, eta ez zen ohiko geltokian jaitsi. Ondoren, ibilgailua aparkatuta zegoen lekuan aurkitu zuten.
Gizon baten gorpua aurkitu dute Leioako etxebizitza batean
Larunbatean aurkitu zuten gorpua, eta autopsia egin ondoren, Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
Gorabeherak errepideetan, Txorrieriko igarobidean gehienbat, gutxienez 2 kilometroko auto-ilarak daude eta bertan
Lehen orduko gorabehera nagusiak Asua parean izaten ari dira, bai eta Gipuzkoako N-636 eta N-1 errepideetan ere.
Kataluniak 10 mila euroko isuna jarri dio higiezinen agentzia bati arrazakeriagatik
Hamidek eta bere familiak hainbat saiakera egin zituzten etxe bat alokatzeko, Mataron. Baldintzak bete arren, beti ezezkoa jasotzen zuten. Hamidek 13 aldiz salatu izan du diskriminazio tratuta erakundeen aurrean.