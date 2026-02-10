Investigado el padre de un menor por agredir al conductor de un autobús escolar en Bera

La Guardia Civil investiga como presunto autor de la agresión a un conductor de autobús escolar en Bera a un hombre, padre de un menor, que al parecer se habría quedado dormido en el autobús y no descendió en su parada habitual siendo localizado posteriormente en el lugar de estacionamiento del vehículo.

La agresión ocurrió el pasado 6 de febrero, sobre las 21:00 horas, en las instalaciones de una empresa de transporte escolar en Bera cuando el padre de un menor supuestamente agredió físicamente al conductor, que cubre rutas escolares entre centros educativos de la zona, según ha informado la Guardia Civil.

Una patrulla de seguridad ciudadana se desplazó hasta la nave de la empresa tras recibir el aviso del agredido y localizó a la víctima, un varón adulto con heridas de diversa consideración.

De acuerdo con su testimonio, el origen del altercado estaría en un incidente previo durante la ruta escolar: el hijo del presunto agresor se habría quedado dormido en el autobús y no descendió en su parada habitual, siendo localizado posteriormente en el lugar de estacionamiento del vehículo.

El conductor recibió una primera asistencia en el lugar y fue trasladado en ambulancia al centro de salud de Lesaka. Posteriormente, tras una evaluación médica más exhaustiva, se decidió su derivación al Hospital Comarcal de Irún para valoración y seguimiento.