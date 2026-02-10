Gizon bat ikertzen ari dira, Beran, semearen eskola-autobuseko gidariari eraso egiteagatik
Antza denez, adingabea lo geratu zen autobusean, eta ez zen ohiko geltokian jaitsi. Ondoren, ibilgailua aparkatuta zegoen lekuan aurkitu zuten.
Guardia Zibila gizon bat ikertzen ari da, Beran, haren semea zihoan eskola-autobuseko gidariari eraso egin diolakoan. Antza denez, adingabea autobusean lo geratu zen eta ez zen jaitsi ohiko geralekuan. Ondoren, ibilgailua aparkatuta zegoen lekuan aurkitu zuten.
Erasoa otsailaren 6an gertatu zen, 21:00ak aldera, eskola-garraioko enpresa baten instalazioetan, Beran. Adingabe baten aitak eraso fisikoa egin omen zion gidariari. Inguruko ikastetxeen arteko eskola-ibilbideak egiten ditu gidariak, Guardia Zibilak jakinarazi duenez.
Herritarren segurtasunerako patruila bat enpresaren pabiloira joan zen, gidariaren abisua jaso ondoren, eta biktima aurkitu zuen, hainbat zauri zituela.
Haren testigantzaren arabera, liskarraren jatorria eskola-ibilbidean gertatutako zen: ustezko erasotzailearen semea lo geratu zen autobusean, eta ez zen jaitsi ohiko geralekuan. Ondoren, ibilgailua aparkatuta zegoen lekuan aurkitu zuten.
Gidaria bertan artatu zuten larrialdi zerbitzuek, eta anbulantziaz eraman zuten Lesakako osasun-zentrora. Ondoren, azterketa mediko sakonagoa egin ondoren, Irungo Eskualdeko Ospitalera bideratzea erabaki zen, balorazioa eta jarraipena egiteko.
