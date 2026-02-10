GERTAERA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat ikertzen ari dira, Beran, semearen eskola-autobuseko gidariari eraso egiteagatik

Antza denez, adingabea lo geratu zen autobusean, eta ez zen ohiko geltokian jaitsi. Ondoren, ibilgailua aparkatuta zegoen lekuan aurkitu zuten.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibila gizon bat ikertzen ari da, Beran, haren semea zihoan eskola-autobuseko gidariari eraso egin diolakoan. Antza denez, adingabea autobusean lo geratu zen eta ez zen jaitsi ohiko geralekuan. Ondoren, ibilgailua aparkatuta zegoen lekuan aurkitu zuten.

Erasoa otsailaren 6an gertatu zen, 21:00ak aldera, eskola-garraioko enpresa baten instalazioetan, Beran. Adingabe baten aitak eraso fisikoa egin omen zion gidariari. Inguruko ikastetxeen arteko eskola-ibilbideak egiten ditu gidariak, Guardia Zibilak jakinarazi duenez.

Herritarren segurtasunerako patruila bat enpresaren pabiloira joan zen, gidariaren abisua jaso ondoren, eta biktima aurkitu zuen, hainbat zauri zituela.

Haren testigantzaren arabera, liskarraren jatorria eskola-ibilbidean gertatutako zen: ustezko erasotzailearen semea lo geratu zen autobusean, eta ez zen jaitsi ohiko geralekuan. Ondoren, ibilgailua aparkatuta zegoen lekuan aurkitu zuten.

Gidaria bertan artatu zuten larrialdi zerbitzuek, eta anbulantziaz eraman zuten Lesakako osasun-zentrora. Ondoren, azterketa mediko sakonagoa egin ondoren, Irungo Eskualdeko Ospitalera bideratzea erabaki zen, balorazioa eta jarraipena egiteko.

Nafarroa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

bisonte-hezurdura-urbasa-nafarroa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Duela 4.000 urteko bisonte baten hezurdura topatu dute, ia osorik, Urbasan, eta Iberiar penintsulan dokumentatutako lehen bisonte europarra izan daiteke

Maria Chivite presidenteak eta Rebeca Esnaola Kultura eta Kirol kontseilariak "garrantzi zientifiko handiko" aurkikuntza aurkeztu dute astelehen honetan. Aurkikuntza “bakarra” da Iberiar penintsulan, eta Arrafela leizean egin zen, Kultura Departamentuak sustatutako esku-hartze arkeologiko batean, Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Madrilgo Historia Naturalaren Museoaren parte-hartzearekin, besteak beste.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X