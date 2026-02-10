Sucesos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en una vivienda de Leioa

El cuerpo fue encontrado el sábado, y tras la realización de la autopsia, la Policía vasca ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos.

Euskaraz irakurri: Gizon baten gorpua aurkitu dute Leioako etxebizitza batean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Ertzaintza está investigando el hallazgo del cadáver de un hombre en una vivienda de Leioa que se produjo el pasado sábado, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Tras la realización de la autopsia, la Policía vasca ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos.

Leioa Ertzaintza Sociedad

Te puede interesar

bisonte-hezurdura-urbasa-nafarroa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Hallan en Urbasa un esqueleto casi completo de bisonte de 4000 años que podría ser el primer bisonte europeo documentado en la Península Ibérica

La Presidenta María Chivite y la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola han presentado este lunes el hallazgo de "gran relevancia científica". El descubrimiento, calificado como “único” en la Península Ibérica, se produjo en la Sima Arrafela durante una intervención arqueológica promovida por el Departamento de Cultura con participación de la Universidad del País Vasco y el Museo de Historia Natural de Madrid, entre otras instituciones.
Cargar más
Publicidad
X