La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en una vivienda de Leioa
El cuerpo fue encontrado el sábado, y tras la realización de la autopsia, la Policía vasca ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos.
La Ertzaintza está investigando el hallazgo del cadáver de un hombre en una vivienda de Leioa que se produjo el pasado sábado, según ha informado el Departamento de Seguridad.
Tras la realización de la autopsia, la Policía vasca ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos.
Investigado el padre de un menor por agredir al conductor de un autobús escolar en Bera
Al parecer, el menor se habría quedado dormido en el autobús y no descendió en su parada habitual, siendo localizado posteriormente en el lugar de estacionamiento del vehículo.
Errejón anuncia que no acudirá a recoger la apertura de juicio oral hasta que no se aclare si Mouliáa retiró acusación
Elisa Mouliaá ha convocado a las 12:00 horas de este mismo martes a los medios de comunicación "para comunicar su decisión sobre continuar o no en la acusación particular". Comparecerá junto a su abogado, Alfredo Arrién, después de informar este lunes que estaba "valorando qué decisión tomará finalmente".
Problemas en la red viaria, especialmente en el corredor del Txorrieri, con al menos 2 kilómetros de retenciones
Los principales focos problemáticos a primera hora de la mañana se están registrando a la altura de Asua y, en Gipuzkoa, en la N-636, en Irun, y la N-1, entre Irura y Andoain.
Cataluña multa con 10 mil euros a una inmobiliaria por racismo en el acceso al alquiler
Hamid y su familia hicieron varios intentos para alquilar una vivienda en Mataró y siempre recibían una negativa, a pesar de cumplir los requisitos. Él denunció este trato ante las autoridades hasta en 13 ocasiones.
El Parlamento Vasco se suma a la Korrika
La carrera a favor del euskera y de AEK pasará por Vitoria-Gasteiz el día 27 marzo, día en el que veremos correr a los parlamentarios. En nombre de la institución, la presidenta Bakartxo Tejeria será la encargada de portar el testigo.
Cuatro menores investigados acusados de dar una paliza a dos jóvenes en Lasarte-Oria
Las víctimas, de 20 y 17 años, se encontraban junto a otros jóvenes en el patio de un colegio de Lasarte-Oria, cuando se les acercaron un grupo de otros siete jóvenes para pedirles un cigarro. Tras la negativa cuatro de ellos comenzaron a golpearles y tuvieron que ser atendidas en un centro hospitalario.
Investigan la aparición del cadáver de un hombre flotando en el río en Eskoriatza
Un particular ha avisado esta mañana de la presencia de un cuerpo flotando en el río Deba a su paso por el barrio Aingeru Guarda de la localidad guipuzcoana.
Hallan en Urbasa un esqueleto casi completo de bisonte de 4000 años que podría ser el primer bisonte europeo documentado en la Península Ibérica
La Presidenta María Chivite y la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola han presentado este lunes el hallazgo de "gran relevancia científica". El descubrimiento, calificado como “único” en la Península Ibérica, se produjo en la Sima Arrafela durante una intervención arqueológica promovida por el Departamento de Cultura con participación de la Universidad del País Vasco y el Museo de Historia Natural de Madrid, entre otras instituciones.
Desarticulado en Bizkaia un grupo criminal dedicado a estafas en internet mediante anuncios falsos
Cinco personas están siendo investigadas, entre ellas un menor de 15 años, en el marco de esta operación denominada 'Negare'. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas imputaciones ni tampoco que puedan aparecer más personas perjudicadas.