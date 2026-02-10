Gertaerak
Gizon baten gorpua aurkitu dute Leioako etxebizitza batean

Larunbatean aurkitu zuten gorpua, eta autopsia egin ondoren, Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Joan den larunbatean Leioako etxebizitza batean gorpu bat aurkitu ondoren, heriotza horren nondik norakoak ikertzen ari da Ertzaintza, Segurtasun sailak jakinaraiz duenez. 

Autopsia egin ondoren, Ertzaintzak ikerketa bat abiarazi du gertakarien nondik norakoak zehazteko.

Leioa Ertzaintza Gizartea

X