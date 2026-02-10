Gizon baten gorpua aurkitu dute Leioako etxebizitza batean
Joan den larunbatean Leioako etxebizitza batean gorpu bat aurkitu ondoren, heriotza horren nondik norakoak ikertzen ari da Ertzaintza, Segurtasun sailak jakinaraiz duenez.
Autopsia egin ondoren, Ertzaintzak ikerketa bat abiarazi du gertakarien nondik norakoak zehazteko.
