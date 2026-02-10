Yala Nafarroa llama a movilizarse el 21 de febrero para que Palestina no caiga en el olvido
La asociación ha convocado una manifestación en Pamplona a las 17:00 para denunciar la impunidad del Estado de Israel. Según han subrayado, el horario de la marcha permitirá a los aficionados de Osasuna a acudir al encuentro de fútbol tras la manifestación.
La plataforma Yala Nafarroa con Palestina ha convocado una manifestación el sábado 21 de febrero en Pamplona con la que pretende evitar que Palestina caiga en el olvido, así como reclamar el fin de la impunidad y la "complicidad".
La marcha arrancará a las 17:00 horas en el parque de Antoniutti. Aunque en un primer momento se había convocado a las 17:30, se ha decidido adelantarla para facilitar que los aficionados al fútbol que ese día vayan al partido de Osasuna y Real Madrid en El Sadar también puedan estar presentes en la marcha.
"Animamos este 21 de febrero, una vez más, a la sociedad navarra a salir a la calle a mostrar su rechazo al genocidio. A exigir a nuestro Gobierno que siga rompiendo toda relación con el sionismo", ha declarado Lidón Soriano, de Yala Nafarroa con Palestina, en una rueda de prensa en Pamplona este martes.
En la rueda de prensa, Soriano también ha repasado las actividades que la plataforma ha llevado a cabo en 2025, incluidas cinco manifestaciones en Pamplona, una campaña de solidaridad y 117 charlas y coloquios en toda Navarra.
Además, Yala Nafarroa con Palestina presentó tres mociones que salieron adelante en el Parlamento, y consiguieron que "más de 80 ayuntamientos" las aprobaran.
"Se nos concedió la Medalla de Oro del Parlamento de Navarra el día 2 de diciembre que, por coherencia, rechazamos ya que al día siguiente el Gobierno de Navarra le entregaba su medalla a M. Torres, empresa involucrada en la fabricación del avión de guerra F35, que usa Israel", ha agregado.
En la rueda de prensa también ha estado presente el abogado y periodista palestino Majed Dibsi, quien ha recalcado que Israel "aprovechó" el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 para "intensificar su política de anexión de Cisjordania y Gaza, hasta el punto de que el 80 % de estos territorios han sido confiscados en beneficio de los colonos" en los asentamientos.
Ha dicho que la comunidad internacional "da la espalda" a Palestina, y en el caso de la Unión Europea ha afirmado que "no hay una política europea coherente" ni una "política exterior unánime".
Sobre el alto el fuego, ha declarado que la situación "es peor que antes" y que Israel "ha asesinado a más de 600 personas" desde que está en vigor.
Te puede interesar
Elisa Mouliaá sigue adelante con la acusación contra Errejón y pide ayuda a otras víctimas
La actriz ha considerado "deleznable" que la Fiscalía haya solicitado la absolución del ex diputado, después de que ella anunciara la retirada de la causa. Ha relatado que ha estado diez meses "presentando pruebas, cotejadas de mensajes" en los que cuenta que Errejón la "acosó", "humilló" e "invadió". Finalmente, ha pedido a otras víctimas que se personen en la causa "al menos de forma anónima".
El Ararteko critica que la ley de festejos taurinos no evalúa su impacto en menores
Ha recordado que la ONU estableció que siempre se debe añadir una valoración de las repercursiones en leyes que afecten a menores. La norma trata de festejos como la sokamuturra, los recortadores o los encierros, siempre que estén dirigidos a menores de 16 años, que necesitan autorización de sus tutores.
El 10,2 % de la población de Euskadi es de nacionalidad extranjera y el 14 % ha nacido en otro país
En concreto, al inicio del pasado año, las personas con nacionalidad extranjera en Euskadi ascendían a 226 367, el 10, 2% de la población total, lo que supone tres décimas más al censo del 1 de enero de 2024 y se sitúa por debajo de la media estatal del 14,1 %.
Muere un preso de 35 años en el Centro Penitenciario de Álava, en Zaballa
Salhaketa ha convocado una concentración en Vitoria-Gasteiz para este próximo viernes, en la plaza de la Virgen Blanca, para reclamar el fin de las muertes en prisión y denunciar "el silencio institucional".
Investigado el padre de un menor por agredir al conductor de un autobús escolar en Bera
Al parecer, el menor se habría quedado dormido en el autobús y no descendió en su parada habitual, siendo localizado posteriormente en el lugar de estacionamiento del vehículo.
El juez suspende la citación de Errejón hasta que se aclare si Mouliáa lo acusa o no
Fuentes jurídicas han informado de la decisión del juez en respuesta a la petición de la defensa de Errejón, quien había decidido no asistir esta mañana al acto en el que el juez le iba a notificar la apertura de juicio después de que Mouliaá presentara un escrito renunciando a la acusación que luego no ha formalizado.
La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en una vivienda de Leioa
El cuerpo fue encontrado el sábado, y tras la realización de la autopsia, la Policía vasca ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos.
Problemas en la red viaria, especialmente en el corredor del Txorrieri, con al menos 2 kilómetros de retenciones
Los principales focos problemáticos a primera hora de la mañana se están registrando a la altura de Asua y, en Gipuzkoa, en la N-636, en Irun, y la N-1, entre Irura y Andoain.
Cataluña multa con 10 mil euros a una inmobiliaria por racismo en el acceso al alquiler
Hamid y su familia hicieron varios intentos para alquilar una vivienda en Mataró y siempre recibían una negativa, a pesar de cumplir los requisitos. Él denunció este trato ante las autoridades hasta en 13 ocasiones.