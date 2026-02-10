La plataforma Yala Nafarroa con Palestina ha convocado una manifestación el sábado 21 de febrero en Pamplona con la que pretende evitar que Palestina caiga en el olvido, así como reclamar el fin de la impunidad y la "complicidad".

La marcha arrancará a las 17:00 horas en el parque de Antoniutti. Aunque en un primer momento se había convocado a las 17:30, se ha decidido adelantarla para facilitar que los aficionados al fútbol que ese día vayan al partido de Osasuna y Real Madrid en El Sadar también puedan estar presentes en la marcha.

"Animamos este 21 de febrero, una vez más, a la sociedad navarra a salir a la calle a mostrar su rechazo al genocidio. A exigir a nuestro Gobierno que siga rompiendo toda relación con el sionismo", ha declarado Lidón Soriano, de Yala Nafarroa con Palestina, en una rueda de prensa en Pamplona este martes.

En la rueda de prensa, Soriano también ha repasado las actividades que la plataforma ha llevado a cabo en 2025, incluidas cinco manifestaciones en Pamplona, una campaña de solidaridad y 117 charlas y coloquios en toda Navarra.

Además, Yala Nafarroa con Palestina presentó tres mociones que salieron adelante en el Parlamento, y consiguieron que "más de 80 ayuntamientos" las aprobaran.

"Se nos concedió la Medalla de Oro del Parlamento de Navarra el día 2 de diciembre que, por coherencia, rechazamos ya que al día siguiente el Gobierno de Navarra le entregaba su medalla a M. Torres, empresa involucrada en la fabricación del avión de guerra F35, que usa Israel", ha agregado.

En la rueda de prensa también ha estado presente el abogado y periodista palestino Majed Dibsi, quien ha recalcado que Israel "aprovechó" el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 para "intensificar su política de anexión de Cisjordania y Gaza, hasta el punto de que el 80 % de estos territorios han sido confiscados en beneficio de los colonos" en los asentamientos.

Ha dicho que la comunidad internacional "da la espalda" a Palestina, y en el caso de la Unión Europea ha afirmado que "no hay una política europea coherente" ni una "política exterior unánime".

Sobre el alto el fuego, ha declarado que la situación "es peor que antes" y que Israel "ha asesinado a más de 600 personas" desde que está en vigor.