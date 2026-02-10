Yala Nafarroak otsailaren 21ean kalera irteteko deia egin du Palestina ahaztu ez dadin
Manifestazioa 17:00etan egingo dute, Iruñean, Israelgo Estatuaren zigorgabetasuna salatzeko. Egun horretan Osasunaren eta Real Madrilen partidara joango diren zaleek ere manisfestaziora joateko aukera izango dutela azpimarratu du elkarteak.
Yala Nafarroa Palestinarekin plataformak manifestazioa deitu du otsailaren 21erako Iruñean, Palestina ahanzturan erori ez dadin eta zigorgabetasunaren eta "konplizitatearen" amaiera eskatzeko.
Martxa 17:00etan hasiko da, Antoniutti parkean. Hasiera batean 17:30ean deitu bazuten ere, aurreratzea erabaki dute, egun horretan Sadarren Osasunaren eta Real Madrilen arteko partidara joango diren futbolzaleak ere protestan egon daitezen.
"Otsailaren 21ean, berriro ere, Nafarroako gizartea kalera irtetera animatzen dugu, genozidioa gaitzestera. Gure Gobernuari Israelekin duen harreman oro apurtzen jarrai dezala exijitzera", adierazi du Lidon Sorianok, Yala Nafarroatik astearte honetan emandako prentsaurrekoan.
Plataformak 2025ean egin dituen jarduerak ere errepasatu ditu Sorianok, tartean Iruñean egin diren bost manifestazio, elkartasun kanpaina bat eta 117 solasaldi Nafarroa osoan.
Gainera, Yala Nafarroak hiru mozio aurkeztu zituen, Parlamentuan aurrera atera zirenak, eta "80 udalek baino gehiagok" onartzea lortu zuten.
"Nafarroako Parlamentuaren Urrezko Domina abenduaren 2an eman ziguten, baina, uko egin genion , hurrengo egunean Nafarroako Gobernuak domina bera eman ziolako M. Torresi, Israelek erabiltzen duen F35 gerra-hegazkinaren fabrikazioan parte hartzen duen enpresari", gaineratu du.
Prentsaurrekoan, Majed Dibsi abokatu eta kazetari palestinarra ere izan da, eta azpimarratu du Israelek Hamasen 2023ko urriaren 7ko erasoa "baliatu zuela" Zisjordania eta Gaza anexionatzeko politika areagotzeko.
Nazioarteko komunitateak Palestinari "bizkarra ematen" diola esan du, eta Europar Batasunaren kasuan, "ez dagoela politika europar koherenterik" gehitu du. Azkenik, su-etenaren inguruan, egoera "lehen baino okerragoa" dela eta Israelek su-etena indarrean dagoenetik "600 pertsona baino gehiago hil" dituela adierazi du.
