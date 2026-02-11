Interrumpido el servicio ferroviario entre Bilbao y Santander por la caída de un árbol en la vía

El tráfico ferroviario de la línea de ancho métrico entre Bilbao y Santander, la antigua Feve, ha quedado interrumpido este martes en el tramo comprendido entre Traslaviña y Karrantza después de que un tren que circulaba sin pasajeros haya arrollado un árbol caído sobre la vía.

El convoy, que realizaba un trayecto sin viajeros, ha impactado contra el árbol, lo que ha obligado a suspender la circulación por motivos de seguridad. No se han registrado daños personales, ya que el tren no transportaba pasajeros en el momento del suceso.

Técnicos de la compañía ferroviaria trabajan en la retirada del árbol y en la revisión de la infraestructura para restablecer el servicio lo antes posible. La interrupción afecta a las conexiones entre Bizkaia y Cantabria, en una de las principales líneas de cercanías y media distancia.

Por el momento, no se ha precisado el tiempo estimado para la reanudación de la circulación en este tramo.