Bilbo eta Santander arteko tren zerbitzua eten dute, trenbidean zuhaitz bat erori delako

Zirkulazioa etenda dago Traslaviña eta Karrantza artean, lehen orduan izandako gorabeheraren ondorioz, eta ez da inor zauritu.
Renfeko aldiriko tren-geltokia. Artxiboko argazkia: EFE
Bilbo eta Santander arteko zabalera metrikoko linearen, Feve zaharraren, trafikoa eten egin dute astearte honetan Traslaviña eta Karrantza arteko zatian, bidaiaririk gabe zihoan tren batek trenbidearen gainera eroritako zuhaitz bat harrapatu ostean.

Bidaiaririk gabeko bidea egiten ari zen konboiak zuhaitzaren kontra jo du, eta, ondorioz, zirkulazioa eten behar izan dute, segurtasun arrazoiengatik. Ez da kalte pertsonalik izan, trenak ez baitzuen bidaiaririk garraiatzen.

Tren-konpainiako teknikariak lanean ari dira zuhaitza kentzeko eta azpiegitura berrikusteko, zerbitzua lehenbailehen berrezartzeko. Eteteak Bizkaia eta Kantabria arteko konexioei eragiten die, aldiriko eta distantzia ertaineko linea nagusietako batean.

Oraingoz, ez da zehaztu tarte horretan zirkulazioari berriz ekiteko aurreikusitako denbora.

