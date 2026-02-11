La Ertzaintza detiene a una mujer acusada de matar a su pareja en Gernika-Lumo el pasado noviembre
Agentes del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia (SICTB) de la Ertzaintza han detenido en Gernika-Lumo a una mujer de 54 años como presunta autora de un delito de homicidio cometido el 22 de noviembre de 2025. La víctima, su pareja, era un hombre de 62 años.
Los hechos salieron a la luz cuando el Servicio de Emergencias recibió el aviso de una persona que alertaba de que una vecina pedía ayuda porque su marido se había caído de la cama y no respondía a los estímulos. Hasta el lugar se desplazaron recursos policiales y sanitarios, que solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre en la vivienda.
El cuerpo fue trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para la práctica de la autopsia, cuyo resultado determinó que la muerte tenía origen violento y etiología homicida, al presentar la víctima diversas contusiones y fracturas en distintas partes del cuerpo y en la cabeza, compatibles con varios golpes.
A partir de ese momento, la Ertzaintza abrió una investigación que ha concluido con la detención de la mujer del fallecido como presunta autora de las agresiones. La arrestada, ha sido trasladada a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias, será puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Gernika-Lumo.
