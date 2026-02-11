Ertzaintzak emakume bat atxilotu du azaroan Gernika-Lumon bikotekidea hiltzea egotzita
Ikerketa 62 urteko gizon bat hilda agertu zenean hasi zen. Haren gorpuak indarkeria zantzuak zituen, baina hasiera batean istripuz erori zela adierazi zuten.
Ertzaintzaren Bizkaiko Ikerketa Kriminaleko Lurralde Zerbitzuko (IKGLZ) agenteek 54 urteko emakume bat atxilotu dute Gernika-Lumon, 2025eko azaroaren 22an izandako hilketa delitu bat egotzita. Biktima, haren bikotekidea, 62 urteko gizon bat zen.
Gertakariak argitara atera zirenean, Larrialdi Zerbitzuak pertsona baten abisua jaso zuen. Horren arabera, auzokide batek laguntza eskatu zuen senarra ohetik erori zelako eta estimuluei erantzuten ez zielako. Polizia eta osasun-langileak bertaratu ziren, baina gizona etxebizitzan hil zela baieztatu baino ezin izan zuten egin.
Gorpua Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundera eraman zuten autopsia egiteko. Horren ondorioz, biktimak hainbat kolpe eta haustura zituen gorputzeko hainbat ataletan eta buruan, hainbat kolperekin bateragarriak.
Une horretatik aurrera, Ertzaintzak ikerketa abiatu zuen, eta ,azkenean, hildakoaren emaztea atxilotu zuen, erasoen ustezko egile gisa. Atxilotua, ertzain-etxera eraman dute, eta, izapideak amaitu ondoren, Gernika-Lumoko Guardiako Epaitegiaren esku utziko dute.
