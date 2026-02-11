La Policía Municipal de Bilbao continúa buscando al hombre que habría amenazado a su mujer y sus hijas, menores de edad, y a quienes habría mantenido retenidas en su domicilio.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del lunes al martes, en un domicilio del Errekalde-Larraskitu, según han confirmado fuentes oficiales. La Policía Municipal recibió un aviso en relación con un posible caso de amenazas, después de que vecinos de la zona escuchasen una fuerte discusión.

Agentes de la Policía Municipal se presentaron en el domicilio, pero no pudieron acceder, al negarles la entrada el varón al que ahora buscan. Al no poder comprobar que la mujer y las menores se encontraban bien, los agentes decidieron entrar por la fuerza. Ya en el interior, sacaron a la madre y a las menores. El hombre, mientras, logró escapar por una ventana.

Por el momento, la mujer no ha querido denunciar, y la Policía Municipal ha llevado a la madre y las hijas con unos familiares.