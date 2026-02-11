Suceso
La Policía Municipal de Bilbao sigue buscando al hombre que amenazó y retuvo a su mujer y sus hijas

El varón huyó por una ventana, después de haber amenazado y retenido a sus familiares en una vivienda de Errekalde-Larraskitu.

(Foto de ARCHIVO) Coche patrulla de la Policía Municipal de Bilbao EUROPA PRESS 22/1/2026

Coche patrulla de la Policía Municipal de Bilbao. Foto: EITB Media

Euskaraz irakurri: Bilboko Udaltzaingoak emaztea eta alabak atxiki zituen gizonaren bila jarraitzen du
author image

EITB

Última actualización

La Policía Municipal de Bilbao continúa buscando al hombre que habría amenazado a su mujer y sus hijas, menores de edad, y a quienes habría mantenido retenidas en su domicilio.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del lunes al martes, en un domicilio del Errekalde-Larraskitu, según han confirmado fuentes oficiales. La Policía Municipal recibió un aviso en relación con un posible caso de amenazas, después de que vecinos de la zona escuchasen una fuerte discusión.

Agentes de la Policía Municipal se presentaron en el domicilio, pero no pudieron acceder, al negarles la entrada el varón al que ahora buscan. Al no poder comprobar que la mujer y las menores se encontraban bien, los agentes decidieron entrar por la fuerza. Ya en el interior, sacaron a la madre y a las menores. El hombre, mientras, logró escapar por una ventana.

Por el momento, la mujer no ha querido denunciar, y la Policía Municipal ha llevado a la madre y las hijas con unos familiares.

Bizkaia Sociedad

