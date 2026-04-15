Detenido un joven por agredir sexualmente a una menor tutelada por la Diputación alavesa

Un joven de 21 años ha sido detenido en Vitoria acusado de agredir sexualmente a una menor de 17 años tutelada por la Diputación alavesa.

Fuentes del Departamento de Seguridad han confirmado que el arresto se produjo el pasado 9 de abril, cuatro días después del producirse la agresión. El joven fue puesto posteriormente a disposición judicial.

Por su parte, desde la institución foral han explicado que la menor tutelada interpuso la correspondiente denuncia ante la Ertzaintza tras contar lo sucedido a una de sus educadoras.

La agresión sexual se produjo cuando la víctima se negó a mantener relaciones sexuales con un chico, el ahora detenido, al que conoció cuando disfrutaba de su tiempo libre con una amiga el pasado domingo, 5 de abril.

Una vez que relató los hechos a una de sus educadoras se activaron los protocolos de acompañamiento también a un centro sanitario y se formalizó la denuncia contra su presunto agresor.

La Diputación alavesa ha condenado de manera rotunda esta agresión y ha mostrado su cercanía y su solidaridad con la joven, con su familia y con sus allegados.