Gizon bat atxilotu dute neska adingabe bati sexu erasoa egiteagatik, Arabako Aldundiaren tutoretzapekoa bera
Biktimak orain atxilotuta dagoen mutilarekin sexu-harremanak izateari uko egin zionean gertatu zen sexu-erasoa. Joan den igandean, apirilaren 5ean, lagun batekin aisialdiko denboran zegoela ezagutu zuen mutil hori. Hezitzaileetako bati gertatutakoa kontatu ondoren, neskari osasun-zentro batera laguntzeko protokoloak aktibatu ziren, eta ustezko erasotzailearen aurkako salaketa jarri zen.
21 urteko gizon bat atxilotu dute Gasteizen, Arabako Foru Aldundiaren tutoretzapeko 17 urteko neska adingabe bati sexu-erasoa egitea egotzita.
Segurtasun Saileko iturriek baieztatu dutenez, atxiloketa apirilaren 9an izan zen, erasoa gertatu eta lau egunera. Ondoren, gizonezkoa epailearen esku utzi zuten.
Bestalde, foru-erakundeak azaldu duenez, tutoretzapeko adingabeak salaketa jarri zuen Ertzaintzaren aurrean, hezitzaileetako bati gertatutakoa kontatu ondoren.
Biktimak mutil batekin (orain atxilotua) sexu-harremanak izateari uko egin zionean gertatu zen sexu-erasoa. Joan den igandean, apirilaren 5ean, lagun batekin aisialdiko denboran zegoela ezagutu zuen mutil hori.
Hezitzaileetako bati gertatutakoa kontatu ondoren, neskari osasun-zentro batera laguntzeko protokoloak aktibatu ziren, eta ustezko erasotzailearen aurkako salaketa jarri zuen zen.
Arabako Foru Aldundiak irmo gaitzetsi du erasoa, eta gertutasuna eta elkartasuna adierazi die gazteari, haren familiari eta hurbilekoei.
