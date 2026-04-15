Investigan a un joven por dos agresiones sexuales ocurridas en octubre en Amorebieta-Etxano

Un joven ha sido investigado como presunto autor de dos agresiones sexuales ocurridas durante un evento celebrado el pasado mes de octubre en Amorebieta-Etxano (Bizkaia), según ha informado este miércoles la Guardia Civil.

Las dos víctimas denunciaron los hechos, que consistieron, según las declaraciones, en una beso no consentido y en otro intento de agresión en el que el investigado habría llegado a emplear fuerza para retener a la víctima.



La actuación policial en relación a este caso se inició tras la denuncia presentada por una mujer ante la Guardia Civil de Medina de Pomar (Burgos), población en la que residía. La mujer denunció haber sido víctima de una agresión sexual durante el evento celebrado en Amorebieta-Etxano.



La Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia asumió la investigación y localizó a una segunda víctima por hechos de similares características. Esta víctima, residente en Pamplona, formalizó igualmente la correspondiente denuncia.



La Guardia Civil logró identificar al presunto autor de los hechos y procedió a su investigación. Después remitió las diligencias instruidas al Juzgado de Guardia de Durango.