INDARKERIA MATXISTA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat ikertu dute urrian Zornotzan bi sexu-eraso egiteagatik

Bizkaiko udalerrian 2025eko urrian egindako ekitaldi batean gertatu ziren bi erasoak. Biktimetako batek salatu zuen baimenik gabe musu eman ziola gazteak, eta bigarren batek indarra erabilita sexu-erasoa egiten saiatu zela salatu zuen.

Investigado un joven por dos agresiones sexuales en Amorebieta (Bizkaia) en octubre
Guardia Zibilaren bideo batetik ateratako argazkia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat ikertu dute urrian Amorebieta-Etxanon (Bizkaia) izandako ekitaldi batean gertatutako bi sexu-erasoren ustezko egile gisa, Guardia Zibilak asteazken honetan jakinarazi duenez. Emakume batek baimenik gabeko musu eman ziola salatu zuen, eta, beste batek, indarra erabiliz egindako eraso saiakera bat.

Ikerketa Burgosko emakume batek Guardia Zibilaren aurrean jarritako salaketa batetik abiatu zen. Salatu zuenez, sexu-eraso baten biktima izan zen Amorebieta-Etxanon izandako ekitaldi batean.

Hala, Bizkaiako Guardia Zibilak bere gain hartu zuen ikerketa, eta antzeko gertakariak jasan zituen Iruñako beste emakume bat topatu zuten. Horrek ere salatu egin zuen gertatutakoa.

Guardia Zibilak ustezko egilea identifikatzea lortu zuen, eta ikertu egin zuen. Ondoren, eginbideak Durangoko Guardiako Epaitegira bidali zituen.

Zornotza Bizkaia Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Gizartea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gizon bat atxilotu dute neska adingabe bati sexu erasoa egiteagatik, Arabako Aldundiaren tutoretzapekoa bera

Gizon bat atxilotu dute neska adingabe bati sexu erasoa egiteagatik, Arabako Aldundiaren tutoretzapekoa bera

Biktimak orain atxilotuta dagoen mutilarekin sexu-harremanak izateari uko egin zion, eta orduan egin zion sexu-erasoa. Joan den igandean, apirilaren 5ean, lagun batekin aisialdian zegoela ezagutu zuen mutila. Hezitzaileetako bati gertatutakoa kontatu ondoren, neskari osasun-zentro batera laguntzeko protokoloak aktibatu ziren, eta ustezko erasotzailearen aurkako salaketa jarri zen.

Gehiago ikusi
