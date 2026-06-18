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Sokamuturra berriro egiteak zatiketa eragin du Eibarren

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Eibarren, bigantxak kalera aterako dituzte datorren astean, azken urteetan desagertua zen sokamuturrari berriro helduz. Udalerrian eztabaida erabatekoa da, aldekoen eta kontrakoen artean, eta zatiketa eragin du. Zatiketa horren erantzule egiten dute oposizioko alderdiek alkatea bera.

Jaiak Gipuzkoa Eibar Gizartea

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