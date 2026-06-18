Polémica
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La vuelta de la sokamuturra a Eibar divide al pueblo

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sokamuturra berriro egiteak zatiketa eragin du Eibarren
author image

EITB

Última actualización

Las vaquillas volverán a correr en las calles de Eibar la próxima semana con la vuelta de la sokamuturra, desaparecida durante 10 años. en el pueblo el debate es total entre partidarios y detractores, y ha provocado división de opiniones Una división que los partidos de la oposición responsabilizan al propio alcalde.

Fiestas Gipuzkoa Eibar Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X