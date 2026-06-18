La vuelta de la sokamuturra a Eibar divide al pueblo
Las vaquillas volverán a correr en las calles de Eibar la próxima semana con la vuelta de la sokamuturra, desaparecida durante 10 años. en el pueblo el debate es total entre partidarios y detractores, y ha provocado división de opiniones Una división que los partidos de la oposición responsabilizan al propio alcalde.
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