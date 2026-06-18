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Sei adingabe artatu dituzte bero-kolpeen ondorioz, AP-68an, Kuartango parean, autobusak matxura izan ondoren

Arazo mekanikoa 13:10 aldera jazo da, ibilgailua Zaragozarantz zihoala, trenbidearen bazterbidean geldirik geratu denean matxura baten ondorioz. Autobusean 60 pertsona inguru zihoazen, gehienak 15 urte inguruko nerabeak.

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EITB

Azken eguneratzea

Sei adingabe Gasteizko ospitaleetara eraman behar izan dituzte ostegun honetan, bero-kolpeen ondorioz ondoezik sentitu ondoren. Autobus batean zihoazen, baina AP-68 autobidean bidaia eten behar izan dute, Kuartangoko udal-barrutian (Araban), ibilgailuak matxura mekanikoa izan ondoren.

Matxura 13:10 aldera jazo da, Zaragozarako bidean zihoan ibilgailua bidearen bazterbidean geldirik geratu denean. Autobusean 60 pertsona inguru zihoazen, gehienak 15 urte inguruko nerabeak, taldeko bi arduradun heldurekin batera, antza Kataluniakoak.

Ertzaintzaren Arabako Trafiko Unitateko patruilak lekura bertaratu dira, eta ibilgailuak bazterbidearen zati bat oztopatzen zuela ikusi dute. Segurtasun arrazoiak direla eta, erreietako bat itxi dute eta trafikoa bideratu dute.

Tenperatura altuen ondorioz, eta beste autobus bat iritsi bitartean, suhiltzaileak eta osasun-zerbitzuak mobilizatu dituzte bidaiariak artatzeko eta ura emateko.

Sei bidaiari, hiru mutil eta hiru neska, ondoezik sentitu dira beroagatik, eta lau Txagorritxu Ospitalera eraman dituzte eta beste biak Santiago Ospitalera.

Gainerako bidariek mobilizatu duten beste autobus batean jarraitu dute bidaia.

Araba Gasteiz Ertzaintza AP68 Autobidea Gazteak Gizartea

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