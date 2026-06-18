Seis menores trasladados al hospital por golpes de calor, tras averiarse el autobús en que viajaban por la AP-68, a la altura de Kuartango

Seis jóvenes, menores de edad, han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios de Vitoria-Gasteiz este jueves por golpes de calor, después de que el autobús en el que viajaban sufriera una avería mecánica cuando circulaba por la autopista AP-68, a la altura del municipio alavés de Kuartango.

El incidente se ha producido sobre las 13:10 horas, cuando el vehículo, que se dirigía hacia Zaragoza, ha quedado inmovilizado en el arcén de la vía debido a una avería. En el autobús viajaban alrededor de 60 personas, en su mayoría adolescentes de unos 15 años, acompañados por dos adultos responsables del grupo, procedente al parecer de Cataluña.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Unidad de Tráfico de la Ertzaintza en Álava, que han comprobado que el vehículo obstaculizaba parcialmente el arcén. Por motivos de seguridad, se ha procedido al corte de uno de los carriles y a la regulación del tráfico en la zona.

Ante las elevadas temperaturas registradas durante la jornada, los servicios de emergencia han movilizado también recursos sanitarios y de bomberos para asistir a los ocupantes del autobús y suministrarles agua mientras esperaban la llegada de un vehículo de sustitución.

Como consecuencia del calor, seis menores-tres chicos y tres chicas- han sufrido indisposiciones compatibles con golpes de calor. Cuatro de ellos han sido evacuados al Hospital Universitario de Txagorritxu y los otros dos al Hospital Santiago Apóstol, ambos en Vitoria-Gasteiz.

Una vez ha llegado el autobús de reemplazo, el resto de los viajeros ha podido continuar su trayecto sin mayores incidencias.