Eemaztea eta alabak mehatxatu eta atxiki zituen gizonaren bila jarraitzen du Bilboko Udaltzaingoak
Gizonak leiho batetik ihes egin zuen, senideak mehatxatu eta gogoz kontra atxiki ondoren.
Bilboko Udaltzaingoak emaztea eta alabak mehatxatu zituen gizonaren bila jarraitzen du. Udaltzainen susmoen arabera, gizonak gogoz kontra atxiki zituen senitartekoak, tartean adin txikikoak diren bere alabak.
Gertakaria astelehen eta asteartearen arteko goizaldean jazo zen, Errekalde-Larraskituko etxebizitza batean, iturri ofizialek baieztatu dutenez. Udaltzaingoak abisua jaso zuen ustezko mehatxu-kasu bat zelakoan, bizilagunek eztabaida gogor bat entzun baitzuten.
Udaltzainak etxebizitzara bertaratu ziren, baina ez zuten sartzerik izan, orain bilatzen ari diren gizonak ez zien eta sartzen utzi. Emakumea eta adingabeak onik zeudela egiaztatu ezin izan zutenez, udaltzainek indarrez sartzea erabaki zuten. Barruan zeudela, ama eta adingabeak atera zituzten. Gizonak, baina, leiho batetik ihes egitea lortu zuen.
Oraingoz, emakumeak ez du salaketarik jarri nahi izan, eta Udaltzaingoak ama eta alabak senide batzuekin eraman ditu.
