Más de la mitad del conocimiento lleva voz de mujer en Osakidetza

El 66,5 % de las 2622 personas investigadoras en el ámbito de la salud en Osakidetza son mujeres y, dentro del grupo de mujeres investigadoras, el 42,52 % son responsables de grupos de investigación, según datos publicados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y el Servicio Vasco de Salud con motivo de la conmemoración este miércoles del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Con motivo de esta conmemoración, el Departamento de Salud y Osakidetza han recordado que las mujeres y las niñas desempeñan "un papel decisivo en las comunidades científicas y tecnológicas y debe reforzarse su participación".

En este sentido, han puesto en valor los avances dados en el liderazgo de las mujeres en la investigación. En Osakidetza, de las 2622 personas investigadoras en el ámbito de la salud 1745 son mujeres, lo que constituye un porcentaje del 66,55 % mujeres y del 33,44 % de hombres respectivamente. Así mismo, dentro del grupo de mujeres investigadoras 42,52 % son responsables de grupos de investigación.