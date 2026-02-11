Más de la mitad del conocimiento lleva voz de mujer en Osakidetza
El 66,5 % de las 2622 personas investigadoras en el ámbito de la salud en Osakidetza son mujeres y, dentro del grupo de mujeres investigadoras, el 42,52 % son responsables de grupos de investigación, según datos publicados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y el Servicio Vasco de Salud con motivo de la conmemoración este miércoles del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Con motivo de esta conmemoración, el Departamento de Salud y Osakidetza han recordado que las mujeres y las niñas desempeñan "un papel decisivo en las comunidades científicas y tecnológicas y debe reforzarse su participación".
En este sentido, han puesto en valor los avances dados en el liderazgo de las mujeres en la investigación. En Osakidetza, de las 2622 personas investigadoras en el ámbito de la salud 1745 son mujeres, lo que constituye un porcentaje del 66,55 % mujeres y del 33,44 % de hombres respectivamente. Así mismo, dentro del grupo de mujeres investigadoras 42,52 % son responsables de grupos de investigación.
Este 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Osakidetza ha puesto en valor los avances realizados y reafirma su compromiso con "seguir impulsando la participación de las mujeres en la investigación y la innovación".
En ese sentido, desde el Departamento de Salud han recordado que el II Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Osakidetza 2025-2028 "recoge este compromiso de forma explícita, especialmente en su dimensión dedicada a la innovación e investigación, que persigue aumentar la presencia, la visibilidad y el liderazgo de las mujeres en estos ámbitos clave para el futuro del sistema sanitario".
Según ha asegurado Osakidetza, "el camino recorrido es importante, y tiene en su hoja de ruta seguir avanzando para que cada vez más mujeres puedan investigar, innovar y liderar proyectos que transformen la salud y la ciencia desde una perspectiva verdaderamente igualitaria".
