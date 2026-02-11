Ikertzaileen erdiak baino gehiago emakumeak dira Osakidetzan
Emakume Zientzialarien Nazioarteko Eguna dela eta, Osakidetzak azpimarratu du bere ikertzaileen % 66,5 emakumeak direla, eta horietatik % 42,5 ikerketa-taldeen buru direla.
Osakidetzako 2.622 ikertzaileetatik % 66,5 emakumeak dira, eta, emakume ikertzaileen taldearen barruan, % 42,52 ikerketa-taldeen arduradunak dira, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Euskal Osasun Zerbitzuak asteazken honetan Emakume Zientzialarien Nazioarteko Eguna dela eta argitaratutako datuen arabera.
Osasun Sailak eta Osakidetzak gogorarazi dute emakumeek "zeregin erabakigarria" dutela "komunitate zientifiko eta teknologikoetan, eta haien parte-hartzea indartu behar dela".
Ildo horretan, emakumeek ikerkuntzan duten lidergoan egindako aurrerapenak nabarmendu dituzte. Osakidetzan, osasun-arloko 2.622 ikertzaileetatik 1.745 emakumeak dira, hau da, % 66,55 emakumeak eta % 33,44 gizonak. Halaber, emakume ikertzaileen taldean, % 42,52 ikerketa-taldeen arduradunak dira.
Emakume Zientzialarien Nazioarteko Egunean, Osakidetzak egindako aurrerapenak nabarmendu ditu, eta "ikerketan eta berrikuntzan emakumeen parte-hartzea bultzatzen jarraitzeko konpromisoa duela adierazi du.
Ildo horretan, Osasun Sailak gogorarazi du Osakidetzako Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako 2025-2028 Planak "konpromiso hori esplizituki jasotzen duela, batez ere berrikuntza eta ikerketa aintzatesteko, eta horren helburua dela emakumeen presentzia, ikusgarritasuna eta lidergoa areagotzea osasun-sistemaren etorkizunerako funtsezkoak diren eremu horietan".
Osakidetzak ziurtatu duenez, "egindako bidea garrantzitsua da, eta ibilbide-orrian aurrera egiten jarraitzen du, gero eta emakume gehiagok ikertu, berritu eta gidatu ditzaten osasuna eta zientzia eraldatuko duten proiektuak".
