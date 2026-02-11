Borrasca Nils

Suspendidas varias líneas de tren en Iparralde debido a la tormenta Nils

La compañía ferroviaria SNCF ha informado de que mañana no habrá servicio entre Hendaia y Dax y Baiona y Puyoo hasta primera hora de la tarde, mientras que la línea que une Baiona con Donibane Garazi permanecerá interrumpida hasta el viernes por la mañana.

Varios servicios ferroviarios de Ipar Euskal Herria permanecerán suspendidos desde esta noche hasta mañana por la tarde debido a la borrasca Nils. En concreto, quedarán sin servicio desde esta noche hasta primera hora de la tarde de mañana jueves las líneas que unen Hendaia y Dax y Baiona y Puyoo, mientras que el servicio entre Baiona y Donibane Garazi no se reanudará hasta el viernes por la mañana. 

En un comunicado emitido esta tarde, la compañía ferroviaria SNCF ha informado de las incidencias que se producirán en el servicio, que afectarán a toda Nueva Aquitania. Según la compañía, el tráfico estará interrumpido hasta que se garantice la seguridad total.

Se prevé que la tormenta Nils llegue a Iparralde en la madrugada de mañana: se esperan rachas de entre 120 y 140 kilómetros por hora.

 19 departamentos del Estado francés están en alerta naranja por fuertes vientos y lluvias.

