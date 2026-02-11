Nils ekaitza

Ipar Euskal Herriko hainbat tren etenda egongo dira bihar, Nils ekaitza dela eta

SNCF tren-konpainiak jakinarazi duenez, Hendaia eta Akize eta Baiona eta Puyoo artean ez da tren-zerbitzurik izango bihar goiz osoan, eta Baiona eta Donibane Garazi lotzen dituen linea, berriz, ostiral goizera arte egongo da etenda.
baiona trena geltokia
Artxiboko irudia

Ipar Euskal Herriko hainbat tren-zerbitzu etenda egongo dira gaur iluntzetik bihar arratsaldera arte, Nils ekaitza dela eta. Zehazki, Hendaia eta Akize lotzen dituen linea, eta Baiona eta Puyoo artekoa gaur iluntzetik bihar arratsaldeko lehen ordura arte egongo dira etenda. Baiona eta Donibane Garazi lotzen dituena linea, berriz, ostiral goizera arte egongo zerbitzurik gabe.

SNCF tren konpainiak oharra kaleratu du gaur, zerbitzuan izango diren gorabeheren berri emanez. Agiriaren arabera, Akitania Berria osoan izango dira mozketak, eta ez dute trafikoa berrabiaraziko, harik eta erabateko segurtasuna bermatu arte.

Aurreikuspenen arabera, bihar goizaldean iritsiko da Nils ekaitza Ipar Euskal Herrira: orduko 120 eta 140 kilometroko ufadak espero dira. Frantziako Estatuko 19 departamendu alerta laranjak daude, haizeteengatik eta euriagatik.

 

 

 

 

