Condenan a cuatro años de prisión al agresor sexual del aparcamiento de la plaza de Cataluña de San Sebastián
El hombre que violó a una mujer en septiembre de 2024 en el aparcamiento de la Plaza de Cataluña de San Sebastián ha aceptado este jueves una condena a cuatro años de prisión, tras llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular que ejercía la víctima.
El acuerdo alcanzado evitará la celebración de la vista oral que estaba prevista entre este jueves y el viernes en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa y, por lo tanto, ya no será necesario que la víctima declare en el juicio.
Además de la citada pena de cárcel, el acusado, que lleva cerca de un año y medio en situación de prisión provisional, deberá cumplir una medida de ocho años de alejamiento de la mujer, durante los que tampoco podrá comunicarse con ella.
Asimismo, una vez excarcelado, tendrá que permanecer seis años en situación de libertad vigilada y será inhabilitado para cualquier actividad y oficio que tenga relación con menores de edad. Deberá hacer frente también a una multa de 180 euros y compensar a la perjudicada con 8000 euros, 4000 de los cuales ya han sido abonados.
