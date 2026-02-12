Indarkeria matxista
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lau urteko espetxe zigorra ezarri diote Donostiako Katalunia plazako aparkalekuko sexu erasotzaileari

Aipatutako espetxe-zigorraz gain, zortzi urteko urruntze-neurria bete beharko du emakumearengandik, eta epe horretan ere ezingo da emakumearekin harremanetan jarri, eta kaltetuari 8.000 euro ordaindu beharko dizkio.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

 

Kartzela zigorraz gain, emakumearengandik zortzi urteko urruntze neurria bete beharko du, eta epe horretan ere ezingo du emakumearekin harremanetan jarri. Halaber, 8.000 euroko kalte-ordaina eman beharko dio.

2024ko irailean Donostiako Katalunia plazako aparkalekuan emakume bat bortxatu zuen gizonak lau urteko espetxe zigorra onartu du ostegun honetan, Fiskaltzarekin eta biktimaren akusazio partikularrarekin akordio batera iritsi ostean.

Lortutako akordioari esker, Gipuzkoako Auzitegiko Hirugarren Sekzioan egitekoa zen ahozko ikustaldia bertan behera gelditu da, eta, beraz, jada ez da beharrezkoa izango biktimak epaiketan deklaratzea.

Kartzela zigorraz gain (akusatuak urte eta erdi inguru daramatza behin-behineko espetxe egoeran), zortzi urteko urruntze neurria bete beharko du emakumearengandik, eta epe horretan ere ezingo du emakumearekin komunikatu.

Era berean, behin kartzelatik aterata, sei urte eman beharko ditu zaintzapeko askatasunean, eta adingabeekin zerikusia duen edozein jarduera eta ofizio egiteko gaitasungabetuko dute. Horrez gain, 180 euroko isuna ordaindu beharko du, eta emakumeari 8.000 euroko kalte-ordaina eman beharko dio (4.000 euro dagoeneko ordaindu ditu).

 

Gipuzkoa Indarkeria matxista Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X