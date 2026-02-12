Detienen a un hombre en Pamplona acusado de organizar viajes en patera de Marruecos a la Península
La Policía Nacional ha detenido en Iruña/Pamplona a un hombre sobre el que pesaba una orden de detención internacional cursada por las autoridades marroquíes por su posible implicación en la organización de viajes en patera desde el país norteafricano.
La Policía tuvo conocimiento de una notificación de Interpol emitida por las autoridades de Marruecos para la detención de un hombre que podía residir en Pamplona, con el objetivo de solicitar su extradición.
Al detenido se le imputa, en aplicación del Código Penal español, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, si bien la requisitoria responde a una reclamación de Marruecos por su posible responsabilidad al facilitar la emigración clandestina por vía marítima a individuos reclutados por él mismo.
La Policía Nacional señala que esta persona formaría parte de un entramado criminal dedicado a la organización de viajes en patera procedentes de Marruecos.
Te puede interesar
Condenan a cuatro años de prisión al agresor sexual del aparcamiento de la plaza de Cataluña de San Sebastián
Además de la citada pena de cárcel, deberá cumplir una medida de ocho años de alejamiento de la mujer, durante los que tampoco podrá comunicarse con ella, y compensar a la perjudicada con 8000 euros.
¡Estalla la fiesta en Tolosa!
Durante seis días la localidad guipuzcoana se llenará de color, ambiente festivo y sobre todo de disfraces.
El Parlamento Vasco pide avanzar hacia "una distribución más equitativa del alumnado vulnerable"
La Cámara ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE que apuesta por reforzar la planificación y la zonificación escolar para favorecer una escuela más inclusiva. La iniciativa del PP ha sido rechazada, al igual que una enmienda de totalidad de Sumar.
Esclarecida en Navarra una oleada de robos por “alunizaje” en bares
Policía Foral y Guardia Civil han detenido a cuatro personas por tres asaltos en la Comunidad foral y delitos vinculados al robo y quema de vehículos.
Vuelos a Sevilla por la final de la Copa del Rey desde Hondarribia alcanzan los 800 euros
El precio de los billetes se dispara y los aficionados se enfrentan a escalas largas o a la necesidad de viajar un día antes para poder asistir al partido, según un metabuscador de vuelos.
Será noticia: Fuertes Vientos de hasta 150 km/h, txupinazo de carnaval desde Tolosa y Pleno en el Parlamento Vasco
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Libertad provisional para la mujer detenida en Gernika-Lumo acusada de matar a su pareja el pasado noviembre
La mujer, de 54 años, fue detenida este miércoles como presunta autora de un delito de homicidio cometido el 22 de noviembre de 2025. Tras pasar a disposición judicial, el juzgado decretó su puesta en libertad provisional.
El intenso viento complica el tráfico de primera hora con retenciones e incidencias menores
Se están registrando las habituales retenciones a primera hora de la mañana. Además, en Gipuzkoa ha habido árboles caídos y pequeños desprendimientos en la red secundaria. Tráfico pide circular con precaución por el fuerte viento.
Un juzgado de Donostia anula la exigencia del C2 de euskara en las plazas de administrativos de la Diputación de Gipuzkoa
El sindicato CCOO, que interpuso la demanda, ha informado que la sentencia se fundamenta en la desproporcionalidad de exigir este perfil en el 100% de las plazas.