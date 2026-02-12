Detienen a un hombre en Pamplona acusado de organizar viajes en patera de Marruecos a la Península

La Policía Nacional ha detenido en Iruña/Pamplona a un hombre sobre el que pesaba una orden de detención internacional cursada por las autoridades marroquíes por su posible implicación en la organización de viajes en patera desde el país norteafricano.



La Policía tuvo conocimiento de una notificación de Interpol emitida por las autoridades de Marruecos para la detención de un hombre que podía residir en Pamplona, con el objetivo de solicitar su extradición.

Al detenido se le imputa, en aplicación del Código Penal español, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, si bien la requisitoria responde a una reclamación de Marruecos por su posible responsabilidad al facilitar la emigración clandestina por vía marítima a individuos reclutados por él mismo.



La Policía Nacional señala que esta persona formaría parte de un entramado criminal dedicado a la organización de viajes en patera procedentes de Marruecos.