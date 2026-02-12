Gizon bat atxilotu dute Iruñean, Marokotik Penintsularako patera bidaiak antolatzea egotzita
Atxilotuari atzerriko herritarren eskubideen aurkako delitua egozten diote Estatuan. Marokoko agintariek, berriz, emigrazio klandestinoa errazteagatik bilatzen zuten.
Polizia Nazionalak gizon bat atxilotu du Iruñean Marokotik patera bidezko bidaien antolaketan parte hartzen duela leporatuta. Marokoko agintariek nazioarteko atxilotze agindua jarrita zuten indarrean bere aurka.
Marokoko agintariek Interpolen atxilotzeko eskaera zabaldu zuten, estradizioa eskatzeko helburuarekin.
Espainiako Zigor Kodea aplikatuz, atzerriko herritarren eskubideen aurkako delitu bat egozten zaio atxilotuari. Marokok, berriz, berak bildutako gizabanakoei itsas bidezko emigrazio klandestinoa erraztea leporatzen dio.
Polizia Nazionalak adierazi du pertsona hori sare kriminal bateko kidea izango litzatekeela.
Lau urteko espetxe zigorra ezarri diote Donostiako Katalunia plazako aparkalekuan emakume bat bortxatu zuen gizonari
Aipatutako espetxe-zigorraz gain, zortzi urteko urruntze-neurria bete beharko du, eta epe horretan ezingo da emakumearekin harremanetan jarri, eta kaltetuari 8.000 euro ordaindu beharko dizkio.
Eusko Legebiltzarrak "ikasle kalteberak bidez kokatzea" lortzeko bidean aurrera egiteko eskatu du
Ganberak EAJren eta PSE-EEren zuzenketa bat onartu du, eskola plangintza eta zonifikazioa indartzearen alde egiten duena, eskola inklusiboagoa bultzatzeko. PPren ekimena atzera bota dute, baita Sumarren osoko zuzenketa ere.
Festa lehertu da Tolosan, hasi da sei eguneko jaia
Txilabak soinean jantzita eman diote hasiera inauteriei eta gaurtik eta datorren asteartera arte festak ez du etenik izango.
Hainbat tabernatan izandako lapurretak argitu dituzte Nafarroan
Foruzaingoak eta Guardia Zibilak lau pertsona atxilotu dituzte Foru Erkidegoan hiru lapurreta egitea eta ibilgailuak lapurtu eta erretzea egotzita.
Errege Kopako finalera Hondarribitik Sevillara joateko hegaldiak, 800 euroan
Hegaldien prezioak gora egin du eta partidara joan ahal izateko eskala luzeak edo egun bat lehenago bidaiatu beharko dute zaleek, hegazkin-txartelen metabilatzaile baten arabera.
Albiste izango dira: 150 km/h arteko haizea, inauterietako txupinazoa Tolosatik eta Osoko Bilkura Legebiltzarrean
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Behin-behinean aske utzi dute Gernika-Lumon bikotekidea hiltzea egotzita atxilotutako emakumea
54 urteko emakumea asteazken honetan atxilotu zuten, 2025eko azaroaren 22an senarra hil zuelakoan. Epailearen aurrera joan ostean, epaitegiak behin-behinean aske uztea agindu du.
Auto-pilaketak eta arazo txikiak errepideetan lehen orduan, haize-bolada zakarren ondorioz
Gainera, Gipuzkoan zuhaitzak erori dira eta luizi txikiak izan dira bigarren mailako errepide-sarean. Trafiko Sailak arretaz gidatzeko eskatu du, haize zakarra dabilelako.
Donostiako epaitegi batek baliogabetu egin du Gipuzkoako Aldundiko administrarien plaza guztietan euskararen C2 hizkuntza-eskakizuna
CCOO sindikatuaren hitzetan, epaiaren oinarria da eskaintza horretako lanpostu guzti-guztietan profil hori eskatzea “desproportzionala” dela.