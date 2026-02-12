IMMIGRAZIOA
Gizon bat atxilotu dute Iruñean, Marokotik Penintsularako patera bidaiak antolatzea egotzita

Atxilotuari atzerriko herritarren eskubideen aurkako delitua egozten diote Estatuan. Marokoko agintariek, berriz, emigrazio klandestinoa errazteagatik bilatzen zuten.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Polizia Nazionalak gizon bat atxilotu du Iruñean Marokotik patera bidezko bidaien antolaketan parte hartzen duela leporatuta. Marokoko agintariek nazioarteko atxilotze agindua jarrita zuten indarrean bere aurka.

Marokoko agintariek Interpolen atxilotzeko eskaera zabaldu zuten, estradizioa eskatzeko helburuarekin.

Espainiako Zigor Kodea aplikatuz, atzerriko herritarren eskubideen aurkako delitu bat egozten zaio atxilotuari. Marokok, berriz, berak bildutako gizabanakoei itsas bidezko emigrazio klandestinoa erraztea leporatzen dio.

Polizia Nazionalak adierazi du pertsona hori sare kriminal bateko kidea izango litzatekeela.

Migrazioa Iruñea Gizartea

