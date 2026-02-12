El Parlamento Vasco pide avanzar hacia "una distribución más equitativa del alumnado vulnerable"

El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE que defiende la necesidad de avanzar hacia una distribución más equitativa del alumnado vulnerable en el Servicio Público Vasco de Educación.

El debate se ha producido a raíz de una proposición no de ley presentada por el PP, que finalmente ha sido rechazada al contar únicamente con el apoyo de la representante de Vox. La iniciativa de los populares instaba al Gobierno Vasco a incorporar al sistema de zonificación escolar criterios de “distancia real y accesibilidad efectiva” en la adjudicación de plazas, así como a estudiar la posibilidad de permitir solicitudes interzonales cuando la proximidad y la comunicación mediante transporte público lo justificaran.

Tampoco ha salido adelante la enmienda de totalidad de Sumar, que pedía garantizar que cualquier estudiante que desee una plaza en un centro público pueda acceder a ella. Para ello, planteaba programar la oferta educativa de modo que se aseguraran plazas públicas suficientes en cada área de influencia y en todas las etapas obligatorias. Asimismo, proponía introducir criterios de accesibilidad en la configuración de las zonas escolares, de forma que centros públicos con buena conexión en transporte público pudieran recibir solicitudes interzonales, con el aval de las comisiones territoriales de escolarización y con participación de centros y familias.

En otro de sus apartados, Sumar instaba al Departamento de Educación a adoptar medidas para evitar el desplazamiento masivo de alumnado hacia centros privados o concertados situados fuera de su área de influencia, con el fin de impedir la cronificación de la segregación escolar y la consolidación de centros socialmente homogéneos o de alta renta alejados del entorno residencial.

La enmienda finalmente aprobada, que ha contado con los 39 votos favorables de PNV y PSE-EE frente a los 37 votos en contra de la oposición, insta al Departamento de Educación a seguir impulsando, en el marco de la iniciativa Eskola Bikaina Denontzat y junto a los agentes implicados, una escuela inclusiva, equitativa y de calidad. El texto apuesta por una planificación educativa y una zonificación escolar adecuadas y adaptadas a las necesidades de todo el alumnado.

Además, reclama que dicha planificación garantice una distribución más equitativa del alumnado vulnerable y refuerce el modelo de escuela pública, en línea con lo establecido en la Ley 17/2023 de Educación.