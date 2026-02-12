El Parlamento Vasco pide avanzar hacia "una distribución más equitativa del alumnado vulnerable"
El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE que defiende la necesidad de avanzar hacia una distribución más equitativa del alumnado vulnerable en el Servicio Público Vasco de Educación.
El debate se ha producido a raíz de una proposición no de ley presentada por el PP, que finalmente ha sido rechazada al contar únicamente con el apoyo de la representante de Vox. La iniciativa de los populares instaba al Gobierno Vasco a incorporar al sistema de zonificación escolar criterios de “distancia real y accesibilidad efectiva” en la adjudicación de plazas, así como a estudiar la posibilidad de permitir solicitudes interzonales cuando la proximidad y la comunicación mediante transporte público lo justificaran.
Tampoco ha salido adelante la enmienda de totalidad de Sumar, que pedía garantizar que cualquier estudiante que desee una plaza en un centro público pueda acceder a ella. Para ello, planteaba programar la oferta educativa de modo que se aseguraran plazas públicas suficientes en cada área de influencia y en todas las etapas obligatorias. Asimismo, proponía introducir criterios de accesibilidad en la configuración de las zonas escolares, de forma que centros públicos con buena conexión en transporte público pudieran recibir solicitudes interzonales, con el aval de las comisiones territoriales de escolarización y con participación de centros y familias.
En otro de sus apartados, Sumar instaba al Departamento de Educación a adoptar medidas para evitar el desplazamiento masivo de alumnado hacia centros privados o concertados situados fuera de su área de influencia, con el fin de impedir la cronificación de la segregación escolar y la consolidación de centros socialmente homogéneos o de alta renta alejados del entorno residencial.
La enmienda finalmente aprobada, que ha contado con los 39 votos favorables de PNV y PSE-EE frente a los 37 votos en contra de la oposición, insta al Departamento de Educación a seguir impulsando, en el marco de la iniciativa Eskola Bikaina Denontzat y junto a los agentes implicados, una escuela inclusiva, equitativa y de calidad. El texto apuesta por una planificación educativa y una zonificación escolar adecuadas y adaptadas a las necesidades de todo el alumnado.
Además, reclama que dicha planificación garantice una distribución más equitativa del alumnado vulnerable y refuerce el modelo de escuela pública, en línea con lo establecido en la Ley 17/2023 de Educación.
Condenan a cuatro años de prisión al agresor sexual del aparcamiento de la plaza de Cataluña de San Sebastián
Además de la citada pena de cárcel, deberá cumplir una medida de ocho años de alejamiento de la mujer, durante los que tampoco podrá comunicarse con ella, y compensar a la perjudicada con 8000 euros.
¡Estalla la fiesta en Tolosa!
Durante seis días la localidad guipuzcoana se llenará de color, ambiente festivo y sobre todo de disfraces.
Esclarecida en Navarra una oleada de robos por “alunizaje” en bares
Policía Foral y Guardia Civil han detenido a cuatro personas por tres asaltos en la Comunidad foral y delitos vinculados al robo y quema de vehículos.
Vuelos a Sevilla por la final de la Copa del Rey desde Hondarribia alcanzan los 800 euros
El precio de los billetes se dispara y los aficionados se enfrentan a escalas largas o a la necesidad de viajar un día antes para poder asistir al partido, según un metabuscador de vuelos.
Será noticia: Fuertes Vientos de hasta 150 km/h, txupinazo de carnaval desde Tolosa y Pleno en el Parlamento Vasco
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Libertad provisional para la mujer detenida en Gernika-Lumo acusada de matar a su pareja el pasado noviembre
La mujer, de 54 años, fue detenida este miércoles como presunta autora de un delito de homicidio cometido el 22 de noviembre de 2025. Tras pasar a disposición judicial, el juzgado decretó su puesta en libertad provisional.
El intenso viento complica el tráfico de primera hora con retenciones e incidencias menores
Se están registrando las habituales retenciones a primera hora de la mañana. Además, en Gipuzkoa ha habido árboles caídos y pequeños desprendimientos en la red secundaria. Tráfico pide circular con precaución por el fuerte viento.
Un juzgado de Donostia anula la exigencia del C2 de euskara en las plazas de administrativos de la Diputación de Gipuzkoa
El sindicato CCOO, que interpuso la demanda, ha informado que la sentencia se fundamenta en la desproporcionalidad de exigir este perfil en el 100% de las plazas.
Suspendidas varias líneas de tren en Iparralde debido a la tormenta Nils
La compañía ferroviaria SNCF ha informado de que mañana no habrá servicio entre Hendaia y Dax y Baiona y Puyoo hasta primera hora de la tarde, mientras que la línea que une Baiona con Donibane Garazi permanecerá interrumpida hasta el viernes por la mañana.