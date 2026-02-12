HEZKUNTZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Legebiltzarrak "ikasle kalteberen banaketa bidezkoagoa" lortzeko bidean aurrera egiteko eskatu du

Ganberak EAJren eta PSE-EEren zuzenketa bat onartu du, eskola plangintza eta zonifikazioa indartzearen alde egiten duena, eskola inklusiboagoa bultzatzeko. PPren ekimena atzera bota dute, baita Sumarren osoko zuzenketa bat ere.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Legebiltzarrak EAJren eta PSE-EEren zuzenketa bat onartu du, Hezkuntzako Euskal Zerbitzu Publikoan ikasle kalteberen banaketa bidezkoagoa lortzeko aurrerapausoak emateko beharra defendatuz.

Eztabaida PPk aurkeztutako legez besteko proposamen baten ondorioz gertatu da, eta azkenean baztertu egin da, Voxen ordezkariaren babesa baino ez zuelako. Popularren ekimenak Eusko Jaurlaritzari eskatzen zion eskola-zonakatzearen sisteman "benetako distantzia eta irisgarritasun efektiboa" sartzeko plazak esleitzean, baita zonen arteko eskaerak baimentzeko aukera aztertzeko ere, hurbiltasunak eta garraio publikoaren bidezko komunikazioak hori justifikatzen zutenean.

Ez da aurrera atera, ezta ere, Sumar taldearen osoko zuzenketa, ikastetxe publiko batean plaza bat nahi duen edozein ikasle bertara sar dadin bermatzea eskatzen zuena. Horretarako, hezkuntza-eskaintza programatzea planteatzen zuen, eragin-eremu bakoitzean eta derrigorrezko etapa guztietan plaza publiko nahikoak bermatzeko moduan. Halaber, eskola-eremuen konfigurazioan irisgarritasun-irizpideak sartzea proposatzen zuen, garraio publikoan lotura ona duten ikastetxe publikoek zonen arteko eskaerak jaso ahal izateko, eskolatzeko lurralde-batzordeen abalarekin eta ikastetxeen eta familien parte-hartzearekin.

Beste atal batean, Sumarrek Hezkuntza Sailari eskatu zion neurriak har zitzala ikasleak beren eragin-eremutik kanpo dauden ikastetxe pribatu edo itunduetara masiboki joan ez daitezen, eskola-segregazioa kroniko bihur ez dadin eta gizarte-mailan homogeneoak diren edo bizitegi-ingurunetik urrun dauden errenta handiko zentroak finka ez daitezen.

Azkenean onartutako zuzenketak , EAJren eta PSE-EEren aldeko 39 boto eta oposizioaren kontrako 37 boto jaso ditu eta Eskola Bikaina Denontzat ekimenaren esparruan eskola inklusibo, ekitatibo eta kalitatezkoa sustatzen jarraitzeko eskatzen dio Hezkuntza Sailari. Testuak hezkuntza-plangintza eta eskola-zonifikazio egokiaren eta ikasle guztien beharretara egokituaren aldeko apustua egiten du.

Gainera, plangintza horrek ikasle kalteberen banaketa bidezkoagoa bermatzea eta eskola publikoaren eredua indartzea eskatzen du, Hezkuntzari buruzko 17/2023 Legean ezarritakoaren ildotik.

Hezkuntza Euskal eskola publikoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X