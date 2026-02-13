El albergue donostiarra de La Sirena prestará servicio de forma permanente a las personas necesitadas
El albergue municipal ubicado en Ondarreta ha tenido hasta ahora un uso principalmente turístico, aunque en los últimos años, durante los meses de invierno ha permanecido cerrado al público en general y se ha aprovechado para recibir a las personas que se encuentran en plena calle, en noches en las que se han registrado temperaturas cercanas a los 0 ºC.
El albergue de La Sirena de Donostia-San Sebastián se convertirá de forma permanente en un centro de acogida para migrantes en situación de vulnerabilidad y personas que se encuentran en la calle, según ha podido saber Euskadi Irratia.
La idea es que esta medida salga adelante este mismo lunes, en la comisión que tienen en el consistorio, ya que el gobierno municipal formado por jeltzales y socialistas cuenta con los apoyos suficientes para ello.
En adelante, sin embargo, se cerrará totalmente al turismo y será el departamento de Acción Social del Ayuntamiento de San Sebastián el que se haga cargo de su gestión, en la que se convertirá en un espacio adaptado a las personas migrantes y que se encuentran en plena calle, según han confirmado fuentes del gobierno municipal a Euskadi Irratia.
La decisión llega cuando se han iniciado los primeros desalojos en los pabellones del antiguo pabellón de Zardoya Otis, en el barrio de Herrera, donde el Ayuntamiento tiene previsto desarrollar un proyecto de 380 viviendas.
