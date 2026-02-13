Donostiako La Sirena aterpetxeak modu iraunkorrean emango die zerbitzu beharra dutenei

Donostiako La Sirena aterpetxeak aterperik ez dutenak hartuko ditu aurrerantzean
Ondarretako udal aterpetxeak batez ere erabilera turistikoa izan du orain arte, nahiz eta azken urteotan neguko hilabeteetan publiko orokorrari itxita egon den eta kale gorrian dauden pertsonak hartzeko baliatu duten, baina 0 ºC inguruko tenperaturak izan diren gauetan besterik ez.
Donostiako La Sirena aterpetxea egoera zaurgarrian dauden pertsona etorkinei eta kale gorrian daudenei zerbitzua emateko gune bihurtuko dute, Euskadi Irratiak jakin duenez.
Astelehenean bertan udalean duten batzordean onartu nahi dute erabakia, eta jeltzaleek eta sozialistek osatutako udal gobernuak nahikoa babes du horretarako.
Aurrerantzean, ordea, turismorako erabat itxiko dute, eta Donostiako Udaleko Gizarte Ekintza Sailak hartuko du hori kudeatzeko ardura. Horrela, pertsona etorkinei eta kale gorrian daudenei egokitutako gune bat izango da, udal gobernuko iturriek Euskadi Irratiari baieztatu diotenez.
Herrerako Zardoya Otis zenaren pabiloiak husten hasi ostean hartu dute erabakia. Udalak 380 etxebizitza egiteko proiektua garatu nahi du han.
