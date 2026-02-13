De cara al fin de semana de carnaval, las calles de Euskal Herria se llenarán de disfraces.

Según la previsión meteorológica, las lluvias serán abundantes el sábado y el domingo el tiempo tenderá a estabilizarse, aunque no se descartan chubascos.

La lluvia podría suspender o condicionar algunas de las actividades programadas, pero el tiempo no será un impedimento para disfrutar de la fiesta.

En Bilbao, por ejemplo, el sábado se celebrará el pasacalle de Farolín y Zarambolas, personajes del Carnaval de Bilbao, que este año serán encarnados por Imanol Ituiño y Mertxe Gil, a las 12:30 horas con salida en la plaza Arriaga.

En cuanto a la capital donostiarra, el sábado a partir de las 17:01 horas, 26 comparsas tomarán el centro de la ciudad en el tradicional desfile de carrozas. El desfile se volverá a repetir el domingo, también a partir de las 17:01 horas.

En Vitoria-Gasteiz el desfile de las comparsas de Carnaval arrancará a las 18:00 horas del Centro Cívico Iparralde, desfile que se volverá a repetir el domingo al mediodía.

En Pamplona este fin de semana se celebrará la quema de Mari Trapu en la fuente de Navarreria, muñeca que representa a los francos que arrasó la ciudad en el siglo XII.

Por otra parte, el domingo se celebrará el día de Zaldunita en Tolosa (Gipuzkoa). En este caso las carrozas y comparsas saldrán a las 11:00 horas.