Desfiles y disfraces llenarán las calles de varias localidades de Euskal Herria durante el fin de semana

La lluvia podría suspender o condicionar algunas de las actividades programadas, pero el tiempo no será un impedimento para disfrutar de la fiesta.

Farolin eta Zaranbolas
Imanol Ituiño y Mertxe Gil, Farolín y Zarambolas de este año del Carnaval de Bilbao. EITB
De cara al fin de semana de carnaval, las calles de Euskal Herria se llenarán de disfraces. 

Según la previsión meteorológica, las lluvias serán abundantes el sábado y el domingo el tiempo tenderá a estabilizarse, aunque no se descartan chubascos. 

La lluvia podría suspender o condicionar algunas de las actividades programadas, pero el tiempo no será un impedimento para disfrutar de la fiesta.

En Bilbao, por ejemplo, el sábado se celebrará el pasacalle de Farolín y Zarambolas, personajes del Carnaval de Bilbao, que este año serán encarnados por Imanol Ituiño y Mertxe Gil, a las 12:30 horas con salida en la plaza Arriaga. 

En cuanto a la capital donostiarra, el sábado a partir de las 17:01 horas, 26 comparsas tomarán el centro de la ciudad en el tradicional desfile de carrozas. El desfile se volverá a repetir el domingo, también a partir de las 17:01 horas. 

En Vitoria-Gasteiz el desfile de las comparsas de Carnaval arrancará a las 18:00 horas del Centro Cívico Iparralde, desfile que se volverá a repetir el domingo al mediodía. 

En Pamplona este fin de semana se celebrará la quema de Mari Trapu en la fuente de Navarreria, muñeca que representa a los francos que arrasó la ciudad en el siglo XII. 

Por otra parte, el domingo se celebrará el día de Zaldunita en Tolosa (Gipuzkoa). En este caso las carrozas y comparsas saldrán a las 11:00 horas. 

