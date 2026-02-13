DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL
El cáncer, primera causa de muerte por enfermedad en menores, deja cada año 60-70 nuevos casos en Euskadi

Osakidetza desarrolla en la actualidad 64 proyectos de investigación en oncología pediátrica y sitúa la supervivencia en el 80-85 %. Las leucemias suponen el 30 % y concentran los avances en medicina de precisión
El cáncer, primera causa de muerte por enfermedad en menores, deja cada año 60-70 nuevos casos en Euskadi
. El reto ahora es reducir las secuelas físicas y emocionales a largo plazo. Foto: Canva.
Euskaraz irakurri: Minbizia da adin txikikoen gaixotasunagatiko lehen heriotza-kausa, eta urtero 60-70 kasu berri eragiten ditu Euskadin
author image

Naiara Ballesteros | EITB

Última actualización

El cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en niños, niñas y adolescentes en nuestro entorno. En Euskadi se diagnostican cada año entre 60 y 70 casos en menores de 19 años, unos tumores poco frecuentes pero de enorme impacto emocional, social y sanitario en las familias.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han reafirmado su compromiso con la investigación, la atención integral y la humanización de la oncología pediátrica.

Actualmente, Osakidetza impulsa 64 proyectos y estudios clínicos centrados en cáncer infantil, desde la mejora del diagnóstico hasta el desarrollo de tratamientos más eficaces y menos tóxicos. La supervivencia ha aumentado de forma muy significativa en las últimas décadas y se sitúa hoy entre el 80 % y el 85 %. El reto ahora es reducir las secuelas físicas y emocionales a largo plazo.

Los estudios se centran en los tumores más frecuentes en la infancia, como las leucemias, los tumores cerebrales y los linfomas, además de los sarcomas, especialmente agresivos

Investigación en red y medicina personalizada

La Plataforma de apoyo a la investigación para el cáncer infantil en Euskadi, liderada por la oncóloga pediátrica Itziar Astigarraga desde Biobizkaia, coordina proyectos junto a Biogipuzkoa y refuerza el trabajo colaborativo. Los estudios se centran en los tumores más frecuentes en la infancia, como las leucemias —que representan alrededor del 30 % de los diagnósticos—, los tumores cerebrales y los linfomas, además de los sarcomas, especialmente agresivos.

En el ámbito de las leucemias agudas, Biobizkaia y el Hospital Universitario Cruces están incorporando secuenciación genética avanzada (RNA-seq) para aplicar medicina de precisión. Entre el 20 % y el 30 % de los pacientes puede sufrir recaídas, por lo que ajustar los tratamientos a las características moleculares de cada tumor resulta clave para mejorar el pronóstico y reducir toxicidades.

Unidades de referencia y rehabilitación

La atención al cáncer infantil en Euskadi se concentra en dos unidades de referencia: el Hospital Universitario Cruces y el Hospital Universitario Donostia, lo que garantiza mayor especialización y abordaje multidisciplinar.

Entre los programas destacados figura OnkoSoinketa, desarrollado en el Hospital Universitario Donostia junto a Biogipuzkoa. Esta iniciativa apuesta por la rehabilitación cardiaca mediante ejercicio físico supervisado para contrarrestar los efectos secundarios de la quimioterapia y facilitar la vuelta progresiva a la vida escolar y social.

Humanización y apoyo a las familias

Osakidetza mantiene además la humanización como eje estratégico. Los hospitales de referencia cuentan con espacios adaptados a la infancia, recursos educativos y apoyo psicológico y social. El trabajo se desarrolla en colaboración con asociaciones como Aspanovas, Aspanogui y Fundación Aladina, con el objetivo de situar a los menores y a sus familias en el centro de la atención.

El compromiso, subrayan desde el Departamento de Salud, es claro: seguir aumentando la supervivencia y garantizar que quienes superan un cáncer infantil puedan desarrollar una vida plena y con la mayor calidad posible.

Cáncer Niños Comunidad Autonóma Vasca Osakidetza Sociedad

