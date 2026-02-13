El cáncer, primera causa de muerte por enfermedad en menores, deja cada año 60-70 nuevos casos en Euskadi

El cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en niños, niñas y adolescentes en nuestro entorno. En Euskadi se diagnostican cada año entre 60 y 70 casos en menores de 19 años, unos tumores poco frecuentes pero de enorme impacto emocional, social y sanitario en las familias.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han reafirmado su compromiso con la investigación, la atención integral y la humanización de la oncología pediátrica.

Actualmente, Osakidetza impulsa 64 proyectos y estudios clínicos centrados en cáncer infantil, desde la mejora del diagnóstico hasta el desarrollo de tratamientos más eficaces y menos tóxicos. La supervivencia ha aumentado de forma muy significativa en las últimas décadas y se sitúa hoy entre el 80 % y el 85 %. El reto ahora es reducir las secuelas físicas y emocionales a largo plazo.