El cáncer, primera causa de muerte por enfermedad en menores, deja cada año 60-70 nuevos casos en Euskadi
El cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en niños, niñas y adolescentes en nuestro entorno. En Euskadi se diagnostican cada año entre 60 y 70 casos en menores de 19 años, unos tumores poco frecuentes pero de enorme impacto emocional, social y sanitario en las familias.
Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han reafirmado su compromiso con la investigación, la atención integral y la humanización de la oncología pediátrica.
Actualmente, Osakidetza impulsa 64 proyectos y estudios clínicos centrados en cáncer infantil, desde la mejora del diagnóstico hasta el desarrollo de tratamientos más eficaces y menos tóxicos. La supervivencia ha aumentado de forma muy significativa en las últimas décadas y se sitúa hoy entre el 80 % y el 85 %. El reto ahora es reducir las secuelas físicas y emocionales a largo plazo.
Los estudios se centran en los tumores más frecuentes en la infancia, como las leucemias, los tumores cerebrales y los linfomas, además de los sarcomas, especialmente agresivos
Investigación en red y medicina personalizada
La Plataforma de apoyo a la investigación para el cáncer infantil en Euskadi, liderada por la oncóloga pediátrica Itziar Astigarraga desde Biobizkaia, coordina proyectos junto a Biogipuzkoa y refuerza el trabajo colaborativo. Los estudios se centran en los tumores más frecuentes en la infancia, como las leucemias —que representan alrededor del 30 % de los diagnósticos—, los tumores cerebrales y los linfomas, además de los sarcomas, especialmente agresivos.
En el ámbito de las leucemias agudas, Biobizkaia y el Hospital Universitario Cruces están incorporando secuenciación genética avanzada (RNA-seq) para aplicar medicina de precisión. Entre el 20 % y el 30 % de los pacientes puede sufrir recaídas, por lo que ajustar los tratamientos a las características moleculares de cada tumor resulta clave para mejorar el pronóstico y reducir toxicidades.
Unidades de referencia y rehabilitación
La atención al cáncer infantil en Euskadi se concentra en dos unidades de referencia: el Hospital Universitario Cruces y el Hospital Universitario Donostia, lo que garantiza mayor especialización y abordaje multidisciplinar.
Entre los programas destacados figura OnkoSoinketa, desarrollado en el Hospital Universitario Donostia junto a Biogipuzkoa. Esta iniciativa apuesta por la rehabilitación cardiaca mediante ejercicio físico supervisado para contrarrestar los efectos secundarios de la quimioterapia y facilitar la vuelta progresiva a la vida escolar y social.
Humanización y apoyo a las familias
Osakidetza mantiene además la humanización como eje estratégico. Los hospitales de referencia cuentan con espacios adaptados a la infancia, recursos educativos y apoyo psicológico y social. El trabajo se desarrolla en colaboración con asociaciones como Aspanovas, Aspanogui y Fundación Aladina, con el objetivo de situar a los menores y a sus familias en el centro de la atención.
El compromiso, subrayan desde el Departamento de Salud, es claro: seguir aumentando la supervivencia y garantizar que quienes superan un cáncer infantil puedan desarrollar una vida plena y con la mayor calidad posible.
Te puede interesar
Detenidas cuatro personas en una pelea en Bilbao y otra trasladada al hospital de Basurto
La Policía Municipal ha acudido sobre las dos de la madrugada a la calle Barrenkale del Casco Viejo por unas agresiones entre varios hombres. Las mismas fuentes han indicado que se desconoce el motivo por el que ha comenzado esta pelea, en la que uno de los implicados ha tenido que ser trasladado al hospital de Basurto en una ambulancia.
Muere una mujer en Barcelona por el temporal de viento y la borrasca Oriana mantiene en alerta a Cataluña y Andalucía
La mujer fallecida se encontraba ingresada en el hospital de Vall d'Hebron.
Detienen a un hombre en Pamplona acusado de organizar viajes en patera de Marruecos a la Península
Al detenido se le imputa un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Las autoridades marroquíes, por su parte, le acusan de facilitar la emigración clandestina.
Condenan a cuatro años de prisión al agresor sexual del aparcamiento de la plaza de Cataluña de San Sebastián
Además de la citada pena de cárcel, deberá cumplir una medida de ocho años de alejamiento de la mujer, durante los que tampoco podrá comunicarse con ella, y compensar a la perjudicada con 8000 euros.
¡Estalla la fiesta en Tolosa!
Durante seis días la localidad guipuzcoana se llenará de color, ambiente festivo y sobre todo de disfraces.
El Parlamento Vasco pide avanzar hacia "una distribución más equitativa del alumnado vulnerable"
La Cámara ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE que apuesta por reforzar la planificación y la zonificación escolar para favorecer una escuela más inclusiva. La iniciativa del PP ha sido rechazada, al igual que una enmienda de totalidad de Sumar.
Esclarecida en Navarra una oleada de robos por “alunizaje” en bares
Policía Foral y Guardia Civil han detenido a cuatro personas por tres asaltos en la Comunidad foral y delitos vinculados al robo y quema de vehículos.
Vuelos a Sevilla por la final de la Copa del Rey desde Hondarribia alcanzan los 800 euros
El precio de los billetes se dispara y los aficionados se enfrentan a escalas largas o a la necesidad de viajar un día antes para poder asistir al partido, según un metabuscador de vuelos.
Será noticia: Fuertes Vientos de hasta 150 km/h, txupinazo de carnaval desde Tolosa y Pleno en el Parlamento Vasco
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.