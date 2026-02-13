Fallece un hombre de 73 años en un accidente de tráfico en Tudela
Un hombre de 73 años ha fallecido este viernes tras sufrir una salida de vía y chocar con un edificio en Tudela.
El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 10:15 horas. El siniestro se ha producido en la carretera NA-134 (Eje del Ebro), cuando el coche en el que circulaba el fallecido se ha salido de la vía y ha chocado contra un inmueble.
Tras liberar los bomberos al conductor y único ocupante del coche, que se encontraba atrapado en el vehículo, ha sido trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital reina Sofía de Tudela, donde ha fallecido.
Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de la comisaría de Tudela investigan las causas y la dinámica del siniestro.
