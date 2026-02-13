TRAFIKOA

73 urteko gizon bat hil da Tuteran izandako istripu batean

Ezbeharra NA-134 errepidean gertatu da. Hildakoak gidatzen ari zen autoa bidetik atera da eta eraikin baten aurka talka egin du.

Argazkia: Foruzaingoa

EITB

Azken eguneratzea

73 urteko gizon bat hil da Tuteran, gidatzen zuen autoa bidetik atera eta etxe baten aurka talka egin ondoren. 

Ezbeharra 10:15ak aldera gertatu da NA-134 errepidean. 

Gizona auto barruan harrapatuta gelditu da eta suhiltzaileek atera behar izan dute. Larri eraman dute Tuterako ospitalera eta bertan hil da. 

Foruzaingoak ikerketa abiatu du istripuaren nondik norakoak argitzeko. 

