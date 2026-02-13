La lluvia no ha podido con las ganas de fiesta de centenares de escolares en Bilbao

La Policía Municipal ha acudido sobre las dos de la madrugada a la calle Barrenkale del Casco Viejo por unas agresiones entre varios hombres. Las mismas fuentes han indicado que se desconoce el motivo por el que ha comenzado esta pelea, en la que uno de los implicados ha tenido que ser trasladado al hospital de Basurto en una ambulancia.