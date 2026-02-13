Carnavales 2026
La lluvia no ha podido con las ganas de fiesta de centenares de escolares en Bilbao

Bilbao, esta mañana. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Euriak ezin izan du Bilbon ehunka ikasleren festarako gogoarekin

La lluvia ha obligado a suspender el tradicional desfile por las calles de Bilbao que varios centros escolares suelen celebrar cada año. Han trasladado la fiesta a los soportales de la Plaza Nueva donde han bailado al ritmo de la txaranga y han podido disfrutar de un chocolate caliente.

