Inauteriak 2026
Euriak ezin izan du Bilbon ehunka ikasleren festarako gogoarekin

Desfile Carnaval Bilbao
18:00 - 20:00
Bilbo, gaur goizean. Argazkia: EITB.

Euriaren ondorioz, bertan behera utzi behar izan dute urtero hainbat ikastetxek Bilboko kaleetan zehar egin ohi duten desfilea. Jaia Plaza Barriko arkupeetara eraman dute eta bertan txarangaren erritmoan dantza egin eta txokolate beroaz gozatu ahal izan dute.

Inauteriak Bilbo Gizartea

