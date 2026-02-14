CARNAVALES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El tiempo no empaña la fiesta de los disfraces, y muchos buscan cobijo para disfrutar del carnaval

El tiempo no empaña la fiesta de los disfraces, y muchos buscan cobijo para disfrutar del carnaval
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eguraldiak ez du mozorroen festa zapuztu, eta askok aterpea bilatu dute inauteriez gozatzeko
author image

EITB

Última actualización

El temporal ha obligado a realizar algunos cambios en las programaciones de muchos sitios, pero todos han sido invitados a disfrutar por todo lo alto de los carnavales.

Carnavales Bilbao Vitoria-Gasteiz Donostia-San Sebastián Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

Te puede interesar

Donostiako La Sirena aterpetxeak modu iraunkorrean emango die zerbitzu beharra dutenei
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El albergue donostiarra de La Sirena prestará servicio de forma permanente a las personas necesitadas

El albergue municipal ubicado en Ondarreta ha tenido hasta ahora un uso principalmente turístico, aunque en los últimos años, durante los meses de invierno ha permanecido cerrado al público en general y se ha aprovechado para recibir a las personas que se encuentran en plena calle, en noches en las que se han registrado temperaturas cercanas a los 0 ºC.

Cargar más
Publicidad
X