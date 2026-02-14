INAUTERIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eguraldiak ez du mozorroen festa zapuztu, eta askok aterpea bilatu dute inauteriez gozatzeko

El tiempo no empaña la fiesta de los disfraces, y muchos buscan cobijo para disfrutar del carnaval
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Denboralearen eraginez aldaketak egin behar izan dituzte hainbat tokitan, baina herritar asko inauterietan parte hartzera atera dira kalera.

Inauteriak Bilbo Gasteiz Donostia Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X