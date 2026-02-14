Hoy es noticia
Temporal |
Sin cajeros de Kutxabank este sábado |
Conferencia de Seguridad de Múnich |
CARNAVAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Suspendidos los desfiles de Carnaval del sábado por la tarde de Bilbao y Donostia-San Sebastián

El Ayuntamiento de Bilbao ha suspendido varios actos de este sábado debido a la lluvia y el viento, pero la romería de la noche sí se va a celebrar. Donostia ha decretado la suspensión a las 18:00 horas, poco antes se comenzar.

Desfile Carnaval Bilbao
Imagen de archivo del carnaval de Bilbao.
Euskaraz irakurri: Bilboko eta Donostiako konpartsen desfileak bertan behera, denboraleagatik
author image

EITB

Última actualización

El temporal Oriana ha empañado las fiestas de Carnaval en varios puntos de Euskal Herria, como en Bilbao y Donostia-San Sebastián, donde los Ayuntamientos han tenido que hacer varios cambios y suspender actos. 

En Bilbao no ha habido kilikis ni gigantes, ni tampoco Gargantua. También se ha suspendido el desfile de comparsas que se iba a celebrar por la tarde y el concurso de disfraces.

En cualquier caso, sí se va a mantener la romería de la noche en previsión de una mejora en el tiempo. La romería se celebrará en la Plaza Nueva a partir de las 22:30 horas.

También en Donostia, la organización del desfile de Carnaval ha decidido suspender el desfile que se iba a celebrar este sábado por la tarde por precaución ante las malas condiciones meteorológicas, según han informado fuentes municipales.

Los organizadores del desfile confiaban en poder llevarlo a cabo al finalizar a las 15:00 horas los avisos amarillos por viento y lluvias, pero tras constatar que las malas condiciones meteorológicas persistían, el desfile, en el que estaba previsto que tomaran parte un total de 26 comparsas, ha sido finalmente suspendido sobre las 18:00 horas. 

Por otra parte, operarios han tenido que desmontar la carpa instalada en Portulagalete para los carnavales.

Ayer fue dañada por el temporal y han decidido retirarla por precaución.

Carnavales Fiestas Bilbao Ayuntamiento de Bilbao Sociedad

Te puede interesar

Donostiako La Sirena aterpetxeak modu iraunkorrean emango die zerbitzu beharra dutenei
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El albergue donostiarra de La Sirena prestará servicio de forma permanente a las personas necesitadas

El albergue municipal ubicado en Ondarreta ha tenido hasta ahora un uso principalmente turístico, aunque en los últimos años, durante los meses de invierno ha permanecido cerrado al público en general y se ha aprovechado para recibir a las personas que se encuentran en plena calle, en noches en las que se han registrado temperaturas cercanas a los 0 ºC.

Cargar más
Publicidad
X