El temporal Oriana ha empañado las fiestas de Carnaval en varios puntos de Euskal Herria, como en Bilbao y Donostia-San Sebastián, donde los Ayuntamientos han tenido que hacer varios cambios y suspender actos.

En Bilbao no ha habido kilikis ni gigantes, ni tampoco Gargantua. También se ha suspendido el desfile de comparsas que se iba a celebrar por la tarde y el concurso de disfraces.

En cualquier caso, sí se va a mantener la romería de la noche en previsión de una mejora en el tiempo. La romería se celebrará en la Plaza Nueva a partir de las 22:30 horas.

También en Donostia, la organización del desfile de Carnaval ha decidido suspender el desfile que se iba a celebrar este sábado por la tarde por precaución ante las malas condiciones meteorológicas, según han informado fuentes municipales.

Los organizadores del desfile confiaban en poder llevarlo a cabo al finalizar a las 15:00 horas los avisos amarillos por viento y lluvias, pero tras constatar que las malas condiciones meteorológicas persistían, el desfile, en el que estaba previsto que tomaran parte un total de 26 comparsas, ha sido finalmente suspendido sobre las 18:00 horas.

Por otra parte, operarios han tenido que desmontar la carpa instalada en Portulagalete para los carnavales.

Ayer fue dañada por el temporal y han decidido retirarla por precaución.