Bilboko eta Donostiako konpartsen larunbat arratsaldeko desfileak bertan behera, denboraleagatik

Euri eta haizea dela eta,  Bilboko Udalak bertan behera utzi ditu larunbat honetako hainbat ekitaldi baina gaueko desfileari eustea erabaki dute. Donostian, hasi baino minutu batzuk lehenago erabaki dute bertan behera uztea.

Desfile Carnaval Bilbao
Bilboko inauterien artxiboko irudia.
EITB

Azken eguneratzea

Oriana denboraleak inauteri jaiak zapuztu ditu Euskal Herriko hainbat tokitan. Bilbon, esate baterako, hainbat aldaketa egin behar izan ditu Udalak eta bertan behera utzi dituzte hainbat ekitaldi. Gaur ez da kiliki eta erraldoirik izan Bilbon eta Gargantua ere ez da izango.

Arratsaldean egitekoa zen konpartsen desfilea ere bertan behera utzi dute baita mozorro lehiaketa ere.

Gaueko erromeria, dena dela, mantentzea erabaki dute. 

Plaza Barrian izango da erromeria, 22:30etatik aurrera.

Portulagaleten, berriz, inauterietarako jarritako karpa desmuntatu behar izan dute gaur langileek.

Atzo denboraleak kalteak eragin zizkion eta badaezpada kentzea erabaki dute.

