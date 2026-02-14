Bilboko eta Donostiako konpartsen larunbat arratsaldeko desfileak bertan behera, denboraleagatik
Euri eta haizea dela eta, Bilboko Udalak bertan behera utzi ditu larunbat honetako hainbat ekitaldi baina gaueko desfileari eustea erabaki dute. Donostian, hasi baino minutu batzuk lehenago erabaki dute bertan behera uztea.
Oriana denboraleak inauteri jaiak zapuztu ditu Euskal Herriko hainbat tokitan. Bilbon, esate baterako, hainbat aldaketa egin behar izan ditu Udalak eta bertan behera utzi dituzte hainbat ekitaldi. Gaur ez da kiliki eta erraldoirik izan Bilbon eta Gargantua ere ez da izango.
Arratsaldean egitekoa zen konpartsen desfilea ere bertan behera utzi dute baita mozorro lehiaketa ere.
Gaueko erromeria, dena dela, mantentzea erabaki dute.
Plaza Barrian izango da erromeria, 22:30etatik aurrera.
Portulagaleten, berriz, inauterietarako jarritako karpa desmuntatu behar izan dute gaur langileek.
Atzo denboraleak kalteak eragin zizkion eta badaezpada kentzea erabaki dute.
Eguraldiak ez du mozorroen festa zapuztu, eta askok aterpea bilatu dute inauteriez gozatzeko
Denboralearen eraginez zenbait aldaketa egin behar izan dituzte toki askotan, baina herritar guztiak inauterietan parte hartzera gonbidatu dituzte.
Uribarri Ganboako urtegia husten hasi dira, bere edukieraren % 86ra iritsi ostean
17:30ean hasi dira Bilbo eta Gasteiz urez hornitzen dituen urtegia husten. Hain zuzen ere, segunduko 15 metro kubo ur botatzen ari da Zadorra ibaira.
Atzerapenak izan dira Laudio eta Ugao arteko tren zerbitzuan, zuhaitz bat trenbidera erori delako
Adifek jakinarazi duenez, gutxienez 30 minutuko atzerapenak izan dira arratsaldean.
Zuhaitz eroriak, lur-jausiak eta ur-putzuak EAEko errepideetan, denboralearen ondorioz
Bigarren mailako errepide askotan, luizi txikiak izan dira eta ur-putzuak sortu dira nonahi. Legution, Kanpezun eta Astegietan ur putzu handiak daudela ohartarazi du Ertzaintzak, eta N-634 errepidean kontuz gidatzea gomendatu du, luizi batek arazoak sortu dituelako zirkulazioan, Zarautz eta Getaria artean.
Haizeak arbola bat eta argindar sarearen zati bat errepidera bota ditu Mendexan, eta telefono barik utzi ditu lekeitiarrak
Berriatua eta Lekeitio lotzen dituen BI-2405 errepidea itxita egon da bart gauetik larunbat honetako 14:00ak ingurura arte. Arbola ebaki eta errepidetik kendu dute jada, baina denbora gehiago beharko dute telefono zerbitzua berrezartzeko.
Zirkulazioa bere onera etorri da AP-8 autobidean Galdakaon, Bilborako noranzkoan
Istripu bat izan da 09:30 aldera, bi autok talka egin dutenean. Horietako bat irauli egin da, eta bertaratutako larrialdi-zerbitzuek errepidea erabat itxi behar izan dute hasiera batean. Bestalde, BI-2405 errepidea itxi dute Mendexan, bi noranzkoetan, arbola bat erori baita bertan galtzadara.
Pertsona baten gorpua agertu da Donostian, txabola batean sutea izan ondoren
Sutea 18:00ak aldera piztu da, Altza auzoan. Ikerketa abiatu dute zerk eragin duen argitzeko.
Donostiako La Sirena aterpetxeak aterperik ez dutenak hartuko ditu aurrerantzean
Ondarretako udal aterpetxeak batez ere erabilera turistikoa izan du orain arte, nahiz eta azken urteotan neguko hilabeteetan publiko orokorrari itxita egon den eta kale gorrian dauden pertsonak hartzeko baliatu duten, baina 0 ºC inguruko tenperaturak izan diren gauetan besterik ez.
Sortzetiko kardiopatia duten 175 haur jaiotzen dira urtero EAEn, eta % 85 baino gehiago helduarora iristen dira
Osasun Sailak nabarmendu du unitate oso espezializatuak behar direla, konplexuak direlako eta bizitzan zehar eboluzionatu dutelako.