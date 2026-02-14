DENBORALEA

Oriana ekaitzak gogotik joko du: 110 km/h-ko ufadak eta euriteak utziko ditu eta elurra 800 metroan egingo du

Segurtasun Sailak abisu horiak ditu ezarrita eguerdira arte prezipitazioengatik eta haizeagatik. EAEko barnealdean eta Nafarroako Pirinioetan, elurteengatik abisupean jarraituko dute gauera arte. Itsas arriskuagatik ezarritako abisu horia ere egun osoan egongo da indarrean.

Hainbat pertsona, euripean, Bilbon. Argazkia: Sabino Atxa

EITB

Oriana borraskak gogor astintzen jarraituko du larunbatean. Ia Euskal Herri osoa abisupean egongo da, euria, haizea, elurra edo itsasaldeko arriskua tarteko. Iragarpenaren arabera, 24 baliteke 24 orduan 80 litro/m2 euri pilatzea, 110 km/h-ko haize-boladak izatea kostaldean eta elur kota 800 metroan kokatzea EAEko barnealdean eta Pirinioetan. 

Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak abisu horia du aktibatuta (12:00ak arte) Bizkaian eta Gipuzkoan prezipitazio iraunkorrak izateko arriskuagatik. Kantauri isurialdeko zenbait puntutan, 24 orduan, 60 l/m2 baino gehiago pilatuko direla aurreikusten baita.

Egunaren lehen partean zaparrada ertainak, sarriak eta oso ugariak espero dira, bereziki Kantauri isurialdearen barnealdean. Gainera, litekeena da zenbait lekutan gogorrak eta trumoitsuak izatea eta txingorra ere egitea.

Iragarpenaren arabera, Kantauri isurialdearen barnealdean pilatuko da euri gehien. Bertan, 60-80 l/m2 metatu litezke. Kostaldean 20-50 l/m2 aurreikusten dira, eta isurialde mediterraneoan, metro koadroko 20-50 litro. Arratsalde-gau partean zaparradak gutxitzen joango dira.

Nafarroan, Aemetek 12:00ak arte eutsiko dio prezipitazio iraunkorragatik Kantauri isurialdean ezarritako abisu horiari. Ordubetean metro koadroko 15 litro pilatzea, eta 12 orduan, 40  l/m2. 

Eguerdira arte, abisu horia egongo da indarrean haize bolada zakarrengatik. Haizeguneetan, ipar-ipar-mendebaldeko boladek 100 km/h-ko abiadura gaindi dezakete; kostaldean, 110 km/h-ko abiadura ere harrapa dezakete. Haizeguneak ez diren lekuetan, berriz, ipar-ipar-mendebaldeko ufadak 80 km/h-tik gorakoak izan daitezke Araban, eta 60-80 km/h-koak Gipuzkoan eta Bizkaian.

Nafarroan, haizeagatik ezarritako abisuak 18:00ak arte egongo dira indarrean Foru Erkidegoko erdialdean, Pirinioetan eta Erriberan. 80 km/h-ko ufadak espero dira bertan. 

Elurragatik ere abisu horia ezarriko dute EAEko barnealdean, 21:00ak arte. Elur-kota 800-1000 m artean kokatuko da, eta Arabako ekialdean baxuagoa izan daiteke. Aurreikusitako lodierak 2-15 zentimetrokoak dira 1000 metrotan, eta 0 zentimetrokoak 600 metrotik behera. Nafarroako Pirinioetan, gauerdira arte egongo da abisu horia, 900 metroan 5 zentimetroko geruza pila baitaiteke. 

Azkenik, nabigaziorako itsasaldeko arriskuagatik abisu horia mantenduko da egun osoan zehar. Aurreikuspenen arabera, olatuen altuera 3,5-4 metrotik gorakoa izan daiteke.

