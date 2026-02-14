La borrasca Oriana continuará azotando Euskal Herria este sábado, sobre todo hasta el mediodía, con lluvias persistentes que podrían acumular hasta 80 litros/m2 en 24 horas, rachas de viento que podrían superar los 110 kilómetros por hora en el litoral y nieve por debajo de 800 metros.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco mantendrá activado hasta las 12:00 horas del sábado el aviso amarillo por precipitaciones persistentes en Bizkaia y Gipuzkoa, ante la previsión acumulados de más de 60 l/m2 en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica.

En la primera mitad del día se esperan chubascos moderados, frecuentes y muy abundantes, especialmente en el interior de la vertiente cantábrica. Además, es probable que localmente sean fuertes y tormentosos y vengan acompañados de granizo.

La previsión afirma que los acumulados más importantes se registrarán en el interior de la vertiente cantábrica donde se podrían acumular entre 60-80 l/m2 y en el litoral se podrían acumular entre 20-50 l/m². Por su parte, en la vertiente mediterránea se podrían acumular entre 20-50 l/m². Por la tarde-noche los chubascos irán remitiendo.

En Navarra, Aemet mantendrá hasta las 12:00 horas el aviso amarillo por precipitaciones en la vertiente cantábrica. Se esperan acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora, y 40 l/m2 en 12 horas.

Hasta mediodía, se mantendrá activo el aviso amarillo por viento. En las zonas expuestas las rachas de viento del norte-noroeste podrían superar los 100 km/h, especialmente en el litoral donde se podrían superar los 110 km/h. Mientras, en las zonas no expuestas se esperan rachas de viento del norte-noroeste podrían superar los 80 km/h en Álava y rondar los 60-80 km/h en Gipuzkoa y Bizkaia.

En la Comunidad Foral, el aviso por viento seguirá vigente hasta las 18:00 horas en el centro, Pirineo y la Ribera. Se esperan rachas de hasta 80 km/h.

También se activará el aviso amarillo por nieve en el interior de la CAV, hasta las 21:00 horas. La cota de nieve se podrá situar entre 800-1000 metros, pudiendo estar más baja en el este de Álava. Los espesores previstos son de 2 a 15 centímetros a los 1000 metros y de 0 centímetros por debajo de los 600 metros. En el Pirineo navarro, el aviso amarillo se prolongará hasta la medianoche, ya que podrían acumularse 5 cm por encima de los 900 metros.

Finalmente, durante toda la jornada se mantendrá el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la navegación. Según las previsiones, la altura de las olas podría superar los 3,5-4 metros.