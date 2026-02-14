TEMPORAL
La borrasca Oriana arreciará con rachas de 110 km/h, acumulados de hasta 80 litros por metro cuadrado y nieve a 800 metros

Hasta mediodía, continuarán activos los avisos amarillos por precipitaciones persistentes en Bizkaia y Gipuzkoa y viento. En interior de la CAV y el Pirineo navarro seguirán bajo aviso por nevadas hasta bien entrada la noche. También permanecerá activo el aviso amarillo por riesgo marítimo durante toda la jornada del sábado.
Varias personas pasean por Bilbao durante la jornada lluviosa de este viernes. Foto: Sabino Atxa
La borrasca Oriana continuará azotando Euskal Herria este sábado, sobre todo hasta el mediodía, con lluvias persistentes que podrían acumular hasta 80 litros/m2 en 24 horas, rachas de viento que podrían superar los 110 kilómetros por hora en el litoral y nieve por debajo de 800 metros. 

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco mantendrá activado hasta las 12:00 horas del sábado el aviso amarillo por precipitaciones persistentes en Bizkaia y Gipuzkoa, ante la previsión acumulados de más de 60 l/m2 en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica. 

En la primera mitad del día se esperan chubascos moderados, frecuentes y muy abundantes, especialmente en el interior de la vertiente cantábrica. Además, es probable que localmente sean fuertes y tormentosos y vengan acompañados de granizo

La previsión afirma que los acumulados más importantes se registrarán en el interior de la vertiente cantábrica donde se podrían acumular entre 60-80 l/m2 y en el litoral se podrían acumular entre 20-50 l/m². Por su parte, en la vertiente mediterránea se podrían acumular entre 20-50 l/m². Por la tarde-noche los chubascos irán remitiendo.

En Navarra, Aemet mantendrá hasta las 12:00 horas el aviso amarillo por precipitaciones en la vertiente cantábrica. Se esperan acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora, y 40  l/m2 en 12 horas. 

Hasta mediodía, se mantendrá activo el aviso amarillo por viento. En las zonas expuestas las rachas de viento del norte-noroeste podrían superar los 100 km/h, especialmente en el litoral donde se podrían superar los 110 km/h. Mientras, en las zonas no expuestas se esperan rachas de viento del norte-noroeste podrían superar los 80 km/h en Álava y rondar los 60-80 km/h en Gipuzkoa y Bizkaia. 

En la Comunidad Foral, el aviso por viento seguirá vigente hasta las 18:00 horas en el centro, Pirineo y la Ribera. Se esperan rachas de hasta 80 km/h. 

También se activará el aviso amarillo por nieve en el interior de la CAV, hasta las 21:00 horas. La cota de nieve se podrá situar entre 800-1000 metros, pudiendo estar más baja en el este de Álava. Los espesores previstos son de 2 a 15 centímetros a los 1000 metros y de 0 centímetros por debajo de los 600 metros. En el Pirineo navarro, el aviso amarillo se prolongará hasta la medianoche, ya que podrían acumularse 5 cm por encima de los 900 metros. 

Finalmente, durante toda la jornada se mantendrá el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la navegación. Según las previsiones, la altura de las olas podría superar los 3,5-4 metros.

