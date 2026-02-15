Hallan el cadáver de un hombre en el río Adour en Gixune, Lapurdi
El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado este domingo en el río Adour, en aguas próximas al puerto de Gixune en Lapurdi.
El cádaver ha sido recuperado del agua por los bomberos.
La Gendarmería ha abierto una investigación pero aún no han podido determinar la identidad de la víctima.
