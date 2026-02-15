INVESTIGACIÓN ABIERTA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Hallan el cadáver de un hombre en el río Adour en Gixune, Lapurdi

Los gendarmes han abierto una investigación pero aún no han podido determinar la identidad de la víctima.
Gixune Lapurdi
Euskaraz irakurri: Gizon baten gorpua aurkitu dute Aturri ibaian Gixunen, Lapurdin
author image

EITB

Última actualización

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado este domingo en el río Adour, en aguas próximas al puerto de Gixune en Lapurdi.

El cádaver ha sido recuperado del agua por los bomberos.

La Gendarmería ha abierto una investigación pero aún no han podido determinar la identidad de la víctima.

Lapurdi Iparralde Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X