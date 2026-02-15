IKERKETA IREKITA
Gizon baten gorpua aurkitu dute Aturri ibaian Gixunen, Lapurdin

Jendarmeek ikerketa abiatu dute baina oraindik ezin izan dute zehaztu biktimaren nortasuna.
Gixune Lapurdi
EITB

Azken eguneratzea

Gixunen, Lapurdin, gizon baten gorpua aurkitu dute gaur Aturri ibaian. Gorpua portuaren ondoan zegoen uretan.

Suhiltzaileek atera dute bertatik.

Jendarmeek ikerketa abiatu dute baina oraindik ezin izan dute zehaztu biktimaren nortasuna.

Lapurdi Iparralde Gizartea

